ΗΠΑ: Ο Έλον Μασκ «επιθεωρεί» τα σύνορα με το Μεξικό εν μέσω αυξημένων ροών μεταναστών

Ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ παρενέβη χθες Πέμπτη στη συζήτηση που μαίνεται στις ΗΠΑ για το μεταναστευτικό πηγαίνοντας στα σύνορα μεταξύ του Τέξας και του Μεξικού για να συναντηθεί με τοπικούς αξιωματούχους και να προσφέρει στους χρήστες του X μια «αφιλτράριστη» εικόνα για την κατάσταση που επικρατεί εκεί.

Η επίσκεψη του Μασκ πραγματοποιήθηκε την ώρα που χιλιάδες μετανάστες από το βόρειο Μεξικό περνούν τα αμερικανικά σύνορα με φορτηγά τρένα και λεωφορεία και φτάνουν στο Τέξας, την Αριζόνα και την Καλιφόρνια.

Ο αριθμός των παράτυπων μεταναστών που φτάνουν στις νότιες πολιτείες των ΗΠΑ –κυρίως στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνιας και στις μεθοριακές πόλεις Ελ Πάσο και Ιγκλ Πας του Τέξας— είναι ιδιαίτερα υψηλός τις τελευταίες εβδομάδες.

Ο Μασκ επισκέφθηκε το Ιγκλ Πας, όπου εκατοντάδες μετανάστες διασχίζουν τον ποταμό Ρίο Γκράντε κοντά στη σιδηροδρομική γέφυρα του Ιγκλ Πας, αψηφώντας το συρματόπλεγμα που έχει τοποθετηθεί κατά μήκος των όχθεων του ποταμού από την Εθνοφρουρά του Τέξας.

Φορώντας ένα μαύρο μπλουζάκι, μαύρο καπέλο καουμπόι και γυαλιά ηλίου αεροπόρου ο δισεκατομμυριούχος σε απευθείας μετάδοση που έκανε μέσω της πλατφόρμας του X --πρώην Twitter το οποίο εξαγόρασε τον Απρίλιο-- παρουσίασε την άποψή του για τη μεταρρύθμιση της μεταναστευτικής νομοθεσίας των ΗΠΑ.

Went to the Eagle Pass border crossing to see what’s really going on pic.twitter.com/ADYY2XvAKT

— Elon Musk (@elonmusk) September 29, 2023