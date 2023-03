Μουντιάλ 2030: Κοινή υποψηφιότητα από Ελλάδα, Αίγυπτο και Σ. Αραβία, σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ - Διαψεύδει το υπουργείο

Όπως αναφέρουν μεγάλα διεθνή ΜΜΕ, η Ελλάδα μαζί με τη Σαουδική Αραβία και την Αίγυπτο είναι η μια υποψηφιότητα με τα σενάρια των προηγούμενων μηνών να φαίνεται πως επιβεβαιώνονται.

Εκτός από το νέο φορμάτ του Μουντιάλ και το νέο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων στο σημερινό συμβούλιο της FIFA έγιναν γνωστές και οι υποψηφιότητες για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030. Όπως αναφέρουν μεγάλα διεθνή ΜΜΕ, η Ελλάδα μαζί με τη Σαουδική Αραβία και την Αίγυπτο είναι η μια υποψηφιότητα με τα σενάρια των προηγούμενων μηνών να φαίνεται πως επιβεβαιώνονται, σύμφωνα με το Gazzetta.gr.

Confirmation Morocco is linking up with Spain and Portugal to bid for the 2030 World Cup. Indicates Ukraine no longer part of it.

Another bid floated from Saudi Arabia with Egypt and Greece.

South America joint bid from Uruguay-Argentina-Chile-Paraguay

— Rob Harris (@RobHarris) March 14, 2023