Τουρκία: Η ΕΜΑΚ απεγκλώβισε νεαρή γυναίκα στο Χατάι - Ήταν εγκλωβισμένη 60 ώρες

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επιχείρηση διάσωσης νεαρής από την ομάδα της ΕΜΑΚ στην πόλη Χατάι της Τουρκίας.

Ύστερα από επιχείρηση που διήρκησε πάνω από έξι ώρες οι Έλληνες διασώστες κατάφεραν να ανασύρουν τη νεαρή Αϊρίν, η οποία είχε εγκλωβιστεί κάτω από τσιμεντένιο δοκάρι.

NOW

Greek EMAK rescued Irene, 20 years old woman in #Hatay.

60 hours after the earthquake.

✌️👏

Via @OpenNewsGr @MiltosSak pic.twitter.com/cCWdz6owcE

— RealPolitik (@machiavelli_gr) February 8, 2023