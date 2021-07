Οι ταξιδιώτες που επισκέπτονται τη Βρετανία, από τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα χρειάζονται να μπαίνουν σε υποχρεωτική καραντίνα, με την προϋπόθεση πως είναι πλήρως εμβολιασμένοι κατά του κορονοϊού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της βρετανικής κυβέρνησης, το ίδιο ισχύει και για τους Βρετανούς που έχουν εμβολιαστεί πλήρως και επιστρέφουν από χώρες που βρίσκονται στην «πορτοκαλί λίστα» των ταξιδιωτικών οδηγιών.

Τα νέα κάνουν τις αεροπορικές εταιρείες και τον ευρύτερο τουριστικό κλάδο να ελπίζουν πως θα ενισχυθεί ο ρυθμός ανάκαμψης. Παράλληλα, τα νέα έδωσαν ώθηση στον ταξιδιωτικό και ψυχαγωγικό τομέα στις ευρωπαϊκές αγορές, με τις σχετικές μετοχές να σημειώνουν άνοδο.

Ο Βρετανός υπουργός Μεταφορών, Grant Shapps, με ένα post στο Twitter σχολίασε πως οι εξαιρέσεις από την καραντίνα θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από την ερχόμενη Δευτέρα.

Shapps said the changes would apply to fully vaccinated people with a U.S. or European approved shot. Those travelling would still need to do the usual pre-departure test before arrival and take a PCR test on day two of returning to England.

— Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) July 28, 2021