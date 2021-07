Θετικός στον κορονοϊό ο υπουργός Υγείας της Βρετανίας, παρά τα εμβόλια

Θετικός στον κορονοϊό βρέθηκε ο υπουργός Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου, Σαχίντ Τζαβίντ, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος το Σάββατο με ανάρτηση του στο Twitter.

«Σήμερα το πρωί βρέθηκα θετικός στον κορονοϊό. Περιμένω για το αποτέλεσμα του PCR τεστ αλλά ευτυχώς έχω κάνει τις δόσεις εμβολίων και τα συμπτώματα είναι ήπια.

Παρακαλώ κανονίστε το ραντεβού για τον εμβολιασμό σας εάν δεν το έχετε κάνει ήδη» ανέφερε ο Τζαβίντ.

This morning I tested positive for Covid. I’m waiting for my PCR result, but thankfully I have had my jabs and symptoms are mild.

Please make sure you come forward for your vaccine if you haven’t already. pic.twitter.com/NJYMg2VGzT

