Ισπανία: Η Καταλονία ζητά επαναφορά της απαγόρευσης νυχτερινής κυκλοφορίας

Την επαναφορά της απαγόρευσης νυχτερινής κυκλοφορίας ζητά από από το Ανώτατο Δικαστήριο της Ισπανίας η περιφερειακή κυβέρνηση της Καταλονίας, λόγω της μεγάλης αύξηση κρουσμάτων κορονοϊού που καταγράφονται τις τελευταίες μέρες στην περιοχή.

Η καταλανική κυβέρνηση ζητά να επανέλθει η απαγόρευση κυκλοφορίας από τη 2 έως τις 6 το πρωί, για την Βαρκελώνη και ακόμα 158 πόλεις και χωριά της περιφέρειας.

🇪🇸 #Spain | #Catalonia’s government requested permission from the regional Supreme Court to impose a nighttime curfew in 158 towns and cities as infection rates surge in the coastal region. The curfew would run from 1 a.m. to 6 a.m. - Bloomberg

