Stellantis: Ανακαλεί 320.000 οχήματα στις ΗΠΑ λόγω βλάβης στην μπαταρία

Η πιθανή βλάβη της μπαταρίας υψηλής τάσης που θα μπορούσε να δημιουργήσει κίνδυνο πυρκαγιάς.

Η Stellantis ανακαλεί 320.065 οχήματα στις ΗΠΑ λόγω πιθανής βλάβης της μπαταρίας υψηλής τάσης που θα μπορούσε να δημιουργήσει κίνδυνο πυρκαγιάς, δήλωσε την Τρίτη η Εθνική Αρχή Οδικής Ασφάλειας (National Highway Traffic Safety Administration).

Τα μοντέλα οχημάτων που ανακαλούνται είναι τα Jeep Wrangler και Grand Cherokee.

Όπως μεταδίδει το Reuters, η NHTSA συμβούλεψε τους ιδιοκτήτες να παρκάρουν έξω και μακριά από υποδομές (όπως το σπίτι τους) και να μην φορτίζουν τα οχήματά τους μέχρι να ληφθεί η λύση, η οποία βρίσκεται υπό έρευνα.

Η αυτοκινητοβιομηχανία είχε επίσης ανακαλέσει περισσότερα από 298.000 οχήματα στις ΗΠΑ τον Οκτώβριο, επικαλούμενη πιθανό κίνδυνο ανατροπής.