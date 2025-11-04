Αυτοκίνητο

Stellantis: Ανακαλεί 320.000 οχήματα στις ΗΠΑ λόγω βλάβης στην μπαταρία

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Stellantis: Ανακαλεί 320.000 οχήματα στις ΗΠΑ λόγω βλάβης στην μπαταρία
Stellantis
Η πιθανή βλάβη της μπαταρίας υψηλής τάσης που θα μπορούσε να δημιουργήσει κίνδυνο πυρκαγιάς.

Η Stellantis ανακαλεί 320.065 οχήματα στις ΗΠΑ λόγω πιθανής βλάβης της μπαταρίας υψηλής τάσης που θα μπορούσε να δημιουργήσει κίνδυνο πυρκαγιάς, δήλωσε την Τρίτη η Εθνική Αρχή Οδικής Ασφάλειας (National Highway Traffic Safety Administration).

Τα μοντέλα οχημάτων που ανακαλούνται είναι τα Jeep Wrangler και Grand Cherokee.

Όπως μεταδίδει το Reuters, η NHTSA συμβούλεψε τους ιδιοκτήτες να παρκάρουν έξω και μακριά από υποδομές (όπως το σπίτι τους) και να μην φορτίζουν τα οχήματά τους μέχρι να ληφθεί η λύση, η οποία βρίσκεται υπό έρευνα.

Η αυτοκινητοβιομηχανία είχε επίσης ανακαλέσει περισσότερα από 298.000 οχήματα στις ΗΠΑ τον Οκτώβριο, επικαλούμενη πιθανό κίνδυνο ανατροπής.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Επίδομα θέρμανσης: Έως 5 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις - Πότε πληρώνεται

Mega πρόγραμμα για 50.000 ανέργους με επιδότηση μισθού €700 - Ποιοι προηγούνται στην επιλογή

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Άνοιξε η πλατφόρμα - Δείτε τι θα πληρώσετε

tags:
Stellantis
Αυτοκίνητο
Ανάκληση οχημάτων
ΗΠΑ
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider