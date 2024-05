Oι ζημίες της Ford από τα ηλεκτρικά οχήματα ξεπερνούν τα 100.000 δολάρια ανά αυτοκίνητο

Η αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία αναθεωρεί τις στρατηγικές της για τα ηλεκτρικά οχήματα μέσα σε ένα περιβάλλον μειωμένης ζήτησης.

Η Ford έχει ξεκινήσει τη μείωση των παραγγελιών από τους προμηθευτές μπαταριών για να περιορίσει τις αυξανόμενες ζημίες από τα ηλεκτρικά οχήματα, όπως αναφέρουν διάφορες διεθνείς πηγές, συμπεριλαμβανομένου του Bloomberg. Η απόφαση αυτή εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική της εταιρείας για αναδιάταξη των σχεδίων της στον τομέα των ηλεκτρικών οχημάτων, η οποία περιλαμβάνει τη μείωση των δαπανών κατά 12 δισεκατομμύρια δολάρια, την καθυστέρηση νέων μοντέλων, την περικοπή τιμών και την αναβολή καθώς και τη συρρίκνωση των σχεδιαζόμενων εργοστασίων μπαταριών.

Με τις τιμές των ηλεκτρικών οχημάτων να έχουν υποχωρήσει και τη ζήτηση να εξασθενεί, οι ζημίες ανά ηλεκτρικό όχημα της Ford κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους ξεπέρασαν τα 100.000 δολάρια, διπλάσιες από το αντίστοινο ποσό του προηγούμενου έτους. Η κίνηση αυτή αποτελεί τελευταίο δείγμα των προβλημάτων που ταλανίζουν τη βιομηχανία, με τους κατασκευαστές αυτοκινήτων στις ΗΠΑ να αντιμετωπίζουν ζήτηση που παραμένει κάτω από τις προσδοκίες, ενώ οι κατασκευαστές μπαταριών στη Νότια Κορέα, στην Κίνα και αλλού έχουν μεγάλο απούλητο στοκ.

Η Ford πάντως συνεχίζει να διατηρεί συνεργασίες με τους προμηθευτές μπαταριών της, περιλαμβανομένων των εταιρειών SK On και LG Energy Solution της Νότιας Κορέας, καθώς και της Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL) της Κίνας.