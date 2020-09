Απώλειες που ξεπερνούν το 25% καταγράφει η τουρκική λίρα από τις αρχές του 2020, δημιουργώντας ένα ασφυκτικό πλαίσιο στην τουρκική οικονομία.

Συγκεκριμένα η τουρκική λίρα έχει καταγράψει απώλειες 26,88% από την αρχή του έτους, και 2,75% μόνο τον Σεπτέμβριο φτάνοντας στο επίπεδο των 7,5510 ανά δολάριο.

Την Πέμπτη το δολάριο ενισχύεται κατά 0,60%, με το τουρκικό νόμισμα να διαμορφώνεται στα 7,5510 ανά δολάριο. Οι έντονοι κλυδωνισμοί που δέχεται το τουρκικό νόμισμα έρχονται στο πλαίσιο του μεγάλου βραχυπρόθεσμου εξωτερικού χρέους της χώρας, των αυξανόμενων γεωπολιτικών εντάσεων και της ταχείας επιδείνωσης του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών τους τελευταίους μήνες.

Παράλληλα ο οίκος Moody's υποβάθμισε πρόσφατα τόσο την τουρκική οικονομία σε Β2 από Β1 με αρνητικό oulook όσο και 13 τουρκικές τράπεζες.

Τα τουρκικά τραπεζικά ιδρύματα είναι τα εξής: Akbank T.A.S. Alternatifbank A.S. Denizbank A.S. Export Credit Bank of Turkey A.S. HSBC Bank A.S. (Turkey) QNB Finansbank A.S. T.C. Ziraat Bankasi A.S. Turk Ekonomi Bankasi A.S. Turkiye Garanti Bankasi A.S. Turkiye Halk Bankasi A.S. Turkiye Is Bankasi A.S. Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O. και Yapi ve Kredi Bankasi A.S.

Αναλυτές εκφράζουν την ανησυχία πως η Κεντρική Τράπεζα δεν θα μπορέσει να αντέξει την πίεση του Τούρκου προέδρου ώστε να προωθήσει την δική της ατζέντα νομισματικής πολιτική που θα συνοδεύεται από αυξήσεις στα επιτόκια. Η εκτίμηση αυτή ισχυροποιείται και από την εικόνα που προβάλουν οι υπεύθυνοι χάραξης της πολιτικής, που αναμένεται να ακολουθήσουν τον δρόμο της αύξησης των δασμών σε εισαγωγές και της περαιτέρω ενίσχυσης των capital controls.

Φωτογραφία: Getty Images/Ideal Image