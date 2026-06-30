Ουκρανός ολιγάρχης και δυο μέλη της οικογένειάς του τραυματίζονται σε έκρηξη στο Μονακό

O Ουκρανός ολιγάρχης --ο Βαντίμ Ερμολάεφ-- καθώς και ακόμη δυο άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά χθες Δευτέρα το βράδυ στο Μονακό, όταν πυροδοτήθηκε εκρηκτικός μηχανισμός, ενέργεια άνευ προηγουμένου στο πριγκιπάτο.

O Ουκρανός ολιγάρχης -ο Βαντίμ Ερμολάεφ- καθώς και ακόμη δυο άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά χθες Δευτέρα το βράδυ στο Μονακό, όταν πυροδοτήθηκε εκρηκτικός μηχανισμός, ενέργεια άνευ προηγουμένου στο πριγκιπάτο.

Η έκρηξη καταγράφτηκε περί τις 21:00 (σ.σ. τοπική ώρα· στις 22:00 ώρα Ελλάδας) σε ακίνητο στο μικροσκοπικό κράτος της Μεσογείου, που θεωρείται γενικά ιδιαίτερα ασφαλές, κοντά στα σύνορα με τη Γαλλία.

Καταγγέλλοντας το «ειδεχθές έγκλημα», ο πρίγκιπας Αλβέρτος Β΄ έκανε λόγο σε ανακοίνωσή του περί «σοκ για όλη την κοινότητα των μονεγάσκων», προσθέτοντας πως «το πριγκιπάτο του Μονακό θα παραμείνει ενωμένο και αποφασισμένο απέναντι στη βία και στο έγκλημα», καθώς και ότι «η ασφάλεια της κοινότητάς μας ήταν πάντα προτεραιότητα» και «θα παραμείνει περισσότερο παρά ποτέ, όποιες κι αν είναι οι απειλές».

Οι αρχές στο Μονακό αναφέρθηκαν σε δυο τραυματίες σε κρίσιμη κατάσταση, ζευγάρι πενήντα ως εξήντα ετών, και έφηβο 13 ετών σε σοβαρή κατάσταση, χωρίς να διευκρινίσουν τις ταυτότητές τους.

Σύμφωνα με πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου ενήμερη σχετικά, που επιβεβαίωσε πληροφορίες που μετέδωσε πρώτο το BFMTV, τα δυο πρώτα θύματα είναι ο Βαντίμ Ερμολάεφ, ουκρανός ολιγάρχης --θεωρείται πως κατέχει την 23η μεγαλύτερη περιουσία στην Ουκρανία-- και η σύντροφός του.

Κάτοικος του Μονακό, βρέθηκε αντιμέτωπος από τον Δεκέμβριο του 2023 με κυρώσεις, δυνάμει απόφασης του ουκρανικού εθνικού συμβουλίου ασφαλείας επικυρωμένης από τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης που επικαλέστηκαν πηγές τους στις ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας και πληροφοριών, οι κυρώσεις σε βάρος του πολυεκατομμυριούχου επιβλήθηκαν επειδή συνέχιζε παρά τον πόλεμο δοσοληψίες με την προσαρτημένη στη Ρωσία από το 2014 χερσόνησο της Κριμαίας, πιο συγκεκριμένα πωλήσεις αλκοολούχων ποτών.

Οι ταυτότητες των θυμάτων δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα από τις αρχές στο Μονακό, όπου ο γενικός εισαγγελέας Στεφάν Τριμπό αναμένεται να παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου σύμφωνα, σύμφωνα με τον επικεφαλής της κυβέρνησης Κριστόφ Μιρμάντ.

Ο κ. Τριμπό είπε στο AFP ότι ο εκρηκτικός μηχανισμός βρισκόταν μέσα σε σάκα ή δέμα που άφησε κάποιος στον χώρο της εισόδου του ακινήτου προτού τραπεί σε φυγή.

«Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία, εξ όσων γνωρίζω, που διαπράττεται τέτοια ενέργεια στο πριγκιπάτο», είπε ο κ. Μιρμάντ.

Είναι «σημαντικό να συνεργαστούμε με τις υπηρεσίες ασφαλείας» για να εξεταστεί το «περιβάλλον των θυμάτων» και να εξακριβωθεί αν και άλλοι μπορεί να είναι στόχος τέτοιων «απειλών» καθώς και για να «διασφαλίσουμε πως δεν θα επαναληφθούν» τέτοια γεγονότα στο μικρό κράτος, πρόσθεσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου αργά χθες βράδυ.

Κάπου πενήντα πυροσβέστες, συμπεριλαμβανομένων δέκα και πλέον που μετέβησαν στο Μονακό από τη Γαλλία, κινητοποιήθηκαν για να προσφερθεί βοήθεια στα θύματα, ενώ κάπου 84 μέλη των υπηρεσιών ασφαλείας έφθασαν επιτόπου.

Φωτοειδησεογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου διαπίστωσε μεγάλη ανάπτυξη των δυνάμεων ασφαλείας, που απέκλεισαν την περιοχή όπου έγινε η έκρηξη, και είδε ελικόπτερο να πετά στη συνοικία.

Κατά τον γάλλο υπουργό Εσωτερικών Λορέν Νουνιέζ, βρίσκεται σε εξέλιξη «συνεργασία» των αστυνομιών των δυο χωρών για «τον εντοπισμό του φυγά δράστη».

Ο κ. Μιρμάντ είπε ότι αυτόπτες μάρτυρες τον περιέγραψαν, ενώ καταγράφτηκε από κάμερες ασφαλείας στο Μονακό και στην Μποσολέιγ, γειτονική γαλλική κοινότητα όπου πήγε πεζή.

Οι τρεις τραυματίες διακομίστηκαν στη Νίκαια, περίπου είκοσι χιλιόμετρα από το Μονακό, ο έφηβος σε νοσοκομείο παίδων.

Προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες σε άλλους τέσσερις ανθρώπους, ένας από τους οποίους είχε υποστεί σοκ και οι άλλοι τρεις εκδορές λόγω θραυσμάτων τζαμιών, διευκρίνισε ο κ. Μιρμάντ.

Στο ακίνητο βρίσκονται έξι διαμερίσματα, όμως τα τρία θύματα ήταν τα μόνα παρόντα πρόσωπα, σημείωσε.

Ο δήμαρχος της Νίκαιας Ερίκ Σιοτί (LR) έκανε λόγο μέσω X για «επίθεση», για «τραγωδία που έπληξε το Μονακό».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ