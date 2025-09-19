Χρυσός: Έκλεισε πέντε σερί εβδομάδες κερδών

Ανοδικά κινήθηκαν οι τιμές του χρυσού την Παρασκευή, συμπληρώνοντας πέντε εβδομάδες κερδών.

Ανοδικά κινήθηκαν οι τιμές του χρυσού την Παρασκευή, συμπληρώνοντας πέντε εβδομάδες κερδών, με την προσοχή της αγοράς να επικεντρώνεται σε περαιτέρω μηνύματα νομισματικής πολιτικής από την Fed, μετά την πρώτη μείωση επιτοκίων της κεντρικής τράπεζας την περασμένη Τετάρτη.

Συγκεκριμένα, ο χρυσός spot ενισχύθηκε 0,8% στα 3.672,08 δολάρια ανά ουγγιά, με τις τιμές σε εβδομαδιαία βάση να κερδίζουν 0,8%.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ για παράδοση Δεκεμβρίου σημείωσαν κέρδη 0,7% στα 3.7005,80 δολάρια.

Η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ μείωσε το βασικό επιτόκιό της κατά 25 μονάδες βάσης την Τετάρτη, αλλά μετριάστηκαν οι εντυπώσεις από την κίνηση της Fed λόγω των προειδοποιήσεων για επίμονο πληθωρισμό, δημιουργώντας αμφιβολίες για τον ρυθμό της μελλοντικής χαλάρωσης.

Μετά την απόφαση, οι τιμές spot του χρυσού έφτασαν στο ιστορικό υψηλό των 3.707,40 δολαρίων πριν υποχωρήσουν μέσα από ασταθείς συναλλαγές.

«Ο χρυσός παραμένει αρκετά ισχυρός εδώ και απλώς βλέπει μια παύση μετά την Fed. Η ανοδική τάση παραμένει άθικτη με αναπόφευκτα νέα υψηλά και ρεαλιστικά θα μπορούσαμε να δούμε 4.000 δολάρια πριν από το τέλος του έτους», δήλωσε ο στρατηγικός αναλυτής της αγοράς RJO Futures, Μπομπ Χάμπερκορν.

Ο πρόεδρος της Fed Bank of Minneapolis, Νιλ Κασκάρι, δήλωσε ότι οι κίνδυνοι της αγοράς εργασίας δικαιολογούν τη μείωση των επιτοκίων αυτής της εβδομάδας και πιθανές μειώσεις στις επόμενες δύο συνεδριάσεις της κεντρικής τράπεζας.

Τα χαμηλότερα επιτόκια ευνοούν το πολύτιμο μέταλλο, το οποίο τείνει επίσης να έχει καλή απόδοση σε περιόδους αβεβαιότητας.

Φέτος ο χρυσός έχει κερδίσει σχεδόν 40% μέχρι στιγμής φέτος.

Στα άλλα πολύτιμα μέταλλα, το ασήμι spot ενισχύθηκε 2,1% στα 42,67 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ η πλατίνα κέρδισε 1,3% στα 1.401,40 δολάρια. Το παλλάδιο μειώθηκε 0,6% στα 1.143,07 δολάρια και οδεύει προς εβδομαδιαία απώλεια.