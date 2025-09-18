Νέες απώλειες για το πετρέλαιο στον απόηχο της Fed

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent υποχώρησαν 0,9%, στα 67,32 δολάρια το βαρέλι ενώ το αργό πετρέλαιο West Texas Intermediate (WTI) των ΗΠΑ απώλεσε 1%, στα 63,39 δολάρια.

Νέες πιέσεις δέχτηκε το πετρέλαιο την Πέμπτη καθώς οι traders επικεντρώθηκαν περισσότερο στις ανησυχίες για την οικονομία των ΗΠΑ παρά στη μείωση των επιτοκίων από την Fed για πρώτη φορά φέτος. Το εύρος των επιτοκίων κυμαίνεται στο 4-4,25% (χαμηλό από τέλη 2022) ενώ η ανεργία έχει αυξηθεί, αλλά παραμένει χαμηλή, όπως διαπίστωσε η FOMC, που «έδειξε» δύο πρόσθετες περικοπές εντός του έτους.

Η Fed μείωσε τα επιτόκιά της κατά 25 μβ ενώ το dot plot (προβλέψεις) υπέδειξε μία μείωση επιτοκίων το 2026 (οι αγορές προβλέπουν 3) και ακόμη μία κίνηση το 2027, καθώς η Fed πλησιάζει το μακροπρόθεσμο ουδέτερο επιτόκιο του 3%.

Το χαμηλότερο κόστος δανεισμού συνήθως ενισχύει τη ζήτηση για «μαύρο χρυσό» και ωθεί τις τιμές υψηλότερα. «Η FOMC το έκανε αυτό τώρα επειδή σαφώς η οικονομία επιβραδύνεται», εκτίμησε ο Χόρχε Μοντεπέκ, διευθύνων σύμβουλος της Onyx Capital Group. «Η Fed προσπαθεί να αναστήσει την αδύναμη ανάπτυξη» έσπευσε να συμπληρώσει μιλώντας στο CNBC.

Η μεικτή εικόνα για τα καύσιμα στις ΗΠΑ, τον μεγαλύτερο καταναλωτή πετρελαίου στον κόσμο, επηρέασαν επίσης την αγορά. Τα αποθέματα αμερικανικού αργού μειώθηκαν απότομα καθώς οι καθαρές εισαγωγές διολίσθησαν σε ιστορικό χαμηλό, ενώ οι εξαγωγές εκτοξεύτηκαν σε σχεδόν διετές υψηλό. Ωστόσο, η αύξηση των αποθεμάτων αποσταγμάτων των ΗΠΑ κατά 4 εκατ. βαρέλια, έναντι των προσδοκιών της αγοράς για +1 εκατ. βαρελιών, προκάλεσε ανησυχίες για τη ζήτηση και άσκησε πίεση στις τιμές.