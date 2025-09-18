Ρεκόρ στη Wall Street με τεχνολογική στήριξη και ώθηση από Fed

O Dow Jones κερδίζει 0,25% στις 46.132 μονάδες, ο S&P 500 ενισχύεται 0,52% στις 6.634 μονάδες και ο Nasdaq προσθέτει 0,87% στις 22.454 μονάδες

Σε νέο ιστορικό υψηλό κινούνται είναι και οι 3 κύριοι χρηματιστηριακοί δείκτες στην Wall Street την Πέμπτη με τους επενδυτές να επιστρέφουν στις μετοχές τεχνολογίας, καθώς τους «άνοιξε» η... όρεξη για ρίσκο, τώρα που η Fed μείωσε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης και έδωσε σήμα για ακόμη 2 κινήσεις εντός 2025.

O Dow Jones κερδίζει 0,25% στις 46.132 μονάδες, ο S&P 500 ενισχύεται 0,52% στις 6.634 μονάδες και ο Nasdaq προσθέτει 0,87% στις 22.454 μονάδες. Στο ταμπλό, η μετοχή της Intel εκτινάσσεται 24% αφού η Nvidia δήλωσε ότι θα επενδύσει 5 δισ. δολάρια στο πλαίσιο συμφωνίας για την από κοινού ανάπτυξη chip για υπολογιστές και κέντρα δεδομένων. Και άλλοι τεχνολογικοί τίτλοι σημειώνουν κέρδη με τις Broadcom, Palantir και Tesla να καταγράφουν άνοδο περί το 1%.

Υπενθυμίζεται πως χτες, μετά το «ψαλίδι» της Fed ο Dow Jones ήταν ο μοναδικός κερδισμένος, με τους S&P 500 και ο Nasdaq να ολοκληρώνουν τη συνεδρίαση με αρνητικό πρόσημο. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου μετά την απόφαση της FOMC, ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, έβαλε φρένο στις ελπίδες των επενδυτών για μια μακρά πορεία μείωσης των επιτοκίων φέτος, καθώς αποκάλεσε την τελευταία κίνηση ως «διαχείριση ρίσκου (risk management cut)». Σ

Οι υπεύθυνοι χάραξης νομισματικής πολιτικής «μιλούν» για δύο ακόμη μειώσεις φέτος, αλλά μόνο μία το 2026, ενώ οι traders είχαν προβλέψει δύο έως τρεις ακόμη μειώσεις τον επόμενο χρόνο. «Η μείωση των 25 μονάδων βάσης από την Fed είναι ένα σαφές μήνυμα: η ύφεση στην αγορά εργασίας και ο επίμονος πληθωρισμός έχουν ωθήσει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να δράσουν - αλλά σταδιακά. Δεν πρόκειται για στροφή, είναι ένα μετρημένο βήμα», εκτιμά η Τζίνα Μπόλβιν, πρόεδρος της Bolvin Wealth Management Group.

«Για τους επενδυτές, αυτό σημαίνει μέτρια ελάφρυνση των επιτοκίων. Η Fed βαδίζει σε λεπτή γραμμή και τα στοιχεία για τον πληθωρισμό και την απασχόληση θα καθορίσουν τι θα ακολουθήσει» πρόσθεσε, ενώ υπενθύμισε πως ο S&P 500 και ο Nasdaq εξακολουθούν να οδεύουν προς εβδομαδιαία κέρδη, με +0,2% και +0,5% αντίστοιχα. Ο S&P 500 είναι σε τροχιά για το 6/7 σε επίπεδο εβδομάδας, με τον Nasdaq να βαδίζει στην τρίτη κερδοφόρα εβδομάδα του, ενώ ο Dow Jones κινείται με κέρδη 0,4% για το δεύτερη σερί εβδομάδα ανόδου.

Στο πεδίο των «μάκρο», ενθαρρυντικά ήταν τα σημερινά νέα από την αγορά εργασίας όπου καταγράφηκε σημαντική μείωση στον αριθμό των Αμερικανών που υπέβαλαν αίτηση για επίδομα ανεργίας, μετά το ρεκόρ τετραετίας της περασμένης εβδομάδας. Οι νέες αιτήσεις για κρατικά επιδόματα ανεργίας μειώθηκαν κατά 33.000 σε εποχικά προσαρμοσμένες 231.000 για την εβδομάδα που έληξε στις 13 Σεπτεμβρίου. Η μείωση αντέστρεψε την προηγούμενη αύξηση των 263.000, υψηλό από τον Οκτώβριο του 2021.