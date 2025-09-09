Άνοδος στις ευρωαγορές με φόντο τη Γαλλία - Άλμα 7,6% για την Anglo American

Οι πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία δεν φαίνται να «ταρακουνούν» τους επενδυτές.

Ανοδικά κινούνται οι ευρωαγορές την Τρίτη, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία χωρίς ανησυχίες, όπου η κυβέρνηση του Φρανσουά Μπαϊρού έχασε την ψήφο εμπιστοσύνης με 364 «κατά», 194 «υπέρ» και 25 αποχές και κατέρρευσε, βυθίζοντας τη χώρα σε νέα πολιτική κρίση.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν αναμένεται να διορίσει νέο πρωθυπουργό εντός των επόμενων ημερών, ενώ ο Μπαϊρού θα υποβάλει επίσημα την παραίτησή του στον Μακρόν μέσα στην ημέρα, με τα βλέμματα να στρέφονται πλέον στο Παρίσι για την χαρτογράφηση των επόμενων κινήσεων.

Όποιον κι αν επιλέξει ο Μακρόν ως διάδοχο του Μπαϊρού, θα πρέπει να συγκροτήσει κυβέρνηση και στη συνέχεια να βρει έναν τρόπο να περάσει τον προϋπολογισμό σε μια διασπασμένη Εθνοσυνέλευση, μια διαδικασία που έχει ανατρέψει τους δύο τελευταίους πρωθυπουργούς. Ενώ στον Μακρόν δεν λείπουν υποψήφιοι που θα μπορούσαν να αποδεχτούν τον ρόλο, η επιλογή δεν είναι καθόλου προφανής.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται 0,11% στις 552,65 μονάδες, ενώ ο Eurostoxx 50 κερδίζει 0,12% στις 5.369 μονάδες.

Στη Γερμανία, ο DAX σημειώνει πτώση 0,40% στις 23.735 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 προσθέτει 0,27% στις 7.756 μονάδες. Στη Βρετανία, ο FTSE 100 ενισχύεται 0,10% στις 9.230 μονάδες. Ο ιταλικός FTSE MIB κινείται στο +0,58% και τις 41.950 μονάδες, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 καταγράφει απώλειες 0,22% στις 14.978 μονάδες.

Τη Δευτέρα οι ευρωαγορές ολοκλήρωσαν σε θετικό έδαφος, καθώς η προσοχή των επενδυτών ήταν στραμμένη στην κρίσιμη συνεδρίαση της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης.

Στο ταμπλό, ο εξορυκτικός κολοσσός Anglo American σημειώνει άλμα 7,6% στο χρηματιστήριο του Λονδίνου μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας συγχώνευσης της εταιρείας με την καναδική Teck Resources, με σκοπό τη δημιουργία ενός από τους πέντε μεγαλύτερους παραγωγούς χαλκού στον κόσμο. Η μετοχή της Teck Resources, που είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης, «εκτοξεύεται» κατά σχεδόν 30%.

Μικτά πρόσημα στην Ασία - Νέο ρεκόρ για Nikkei 225

Μικτά πρόσημα κατέγραψαν οι αγορές Ασίας-Ειρηνικού την Τρίτη, με τον ιαπωνικό δείκτη Nikkei να αγγίζει νωρίτερα ενδοσυνεδριακά νέο ιστορικό υψηλό μετά την παραίτηση του πρωθυπουργού της Ιαπωνίας Σιγκέρου Ισίμπα, ενώ παράλληλα οι επενδυτές αναμένουν μείωση των επιτοκίων από την Federal Reserve την επόμενη εβδομάδα.

Ο δείκτης αναφοράς Nikkei 225 της Ιαπωνίας υποχώρησε κατά 0,41% κλείνοντας στις 43.463 μονάδες, αφού νωρίτερα ενδοσυνεδριακά άγγιξε τις 44.208 μονάδες για πρώτη φορά. Ο Topix σημείωσε πτώση 0,51% στις 3.122 μονάδες.

Ο Kospi της Νότιας Κορέας σημείωσε άνοδο 1,26% στις 3.260 μονάδες, ενώ ο Kosdaq μικρής κεφαλαιοποίησης κέρδισε 0,76% στις 824,82 μονάδες.

Ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ λίγο πριν το κλείσιμο βρίσκεται στο +1,02%, ενώ ο CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας έχασε 0,70% στις 4.436 μονάδες.

Ο δείκτης αναφοράς S&P/ASX 200 της Αυστραλίας έχασε 0,52% στις 8.803 μονάδες.