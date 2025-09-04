Πετρέλαιο: Πτώση λόγω αύξησης αποθεμάτων στις ΗΠΑ και του πλάνου OPEC

Σε χαμηλό δύο εβδομάδων υποχώρησαν οι τιμές του πετρελαίου την Πέμπτη, σημειώνοντας πτώση περίπου 1%, λόγω της απροσδόκητης αύξησης των αποθεμάτων αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα και των προσδοκιών ότι οι χώρες μέλη του OPEC+ θα αυξήσουν τους στόχους παραγωγής σε μια συνάντηση αυτό το Σαββατοκύριακο.

Συγκεκριμένα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent μειώθηκαν κατά 65 σεντς, ή 1,05%, στα 66,95 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό πετρέλαιο West Texas Intermediate (WTI) των ΗΠΑ μειώθηκε κατά 49 σεντς, ή 0,8%, στα 63,48 δολάρια.

Αυτό έθεσε το Brent σε τροχιά για το χαμηλότερο κλείσιμο από τις 20 Αυγούστου.

Η Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ δήλωσε ότι οι εταιρείες ενέργειας πρόσθεσαν 2,4 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου σε αποθέματα κατά τη διάρκεια της εβδομάδας που έληξε στις 29 Αυγούστου.

Αυτή ήταν μια απροσδόκητη αύξηση των αποθεμάτων αργού πετρελαίου σε σύγκριση με την απόσυρση 2,0 εκατομμυρίων βαρελιών που προέβλεπαν οι αναλυτές του Reuters και ήταν υψηλότερη από την αύξηση των 0,6 εκατομμυρίων βαρελιών που ανέφερε η εμπορική ομάδα του Αμερικανικού Ινστιτούτου Πετρελαίου στα στοιχεία της την Τετάρτη.

Οκτώ μέλη του OPEC+ και σύμμαχοί του όπως η Ρωσία, θα εξετάσουν περαιτέρω αυξήσεις στην παραγωγή τον Οκτώβριο στην συνάντηση που θα έχουν την Κυριακή, δήλωσαν στο Reuters πηγές που γνωρίζουν τις συζητήσεις.

Μια πιθανή αύξηση της παραγωγής του OPEC+ θα έστελνε ένα ισχυρό μήνυμα ότι η ανάκτηση του μεριδίου αγοράς έχει προτεραιότητα έναντι της στήριξης των τιμών, δήλωσε ο Tamas Varga, ανώτερος αναλυτής στην χρηματιστηριακή και συμβουλευτική εταιρεία PVM Oil Associates.

Ο OPEC+ έχει ήδη συμφωνήσει να αυξήσει τους στόχους παραγωγής κατά περίπου 2,2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα από τον Απρίλιο έως τον Σεπτέμβριο, εκτός από μια αύξηση ποσόστωσης 300.000 bpd για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Στη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου, ορισμένα ασταθή μακροοικονομικά στοιχεία των ΗΠΑ που έδειξαν ότι οι νέες αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας αυξήθηκαν περισσότερο από το αναμενόμενο την περασμένη εβδομάδα, υποστηρίζοντας τις προσδοκίες ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα μειώσει τα επιτόκια αυτόν τον μήνα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τόνισε στους Ευρωπαίους ηγέτες την Πέμπτη ότι η Ευρώπη πρέπει να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο, το οποίο, όπως είπε, βοηθά τη Μόσχα να χρηματοδοτήσει τον πόλεμό της κατά της Ουκρανίας, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Οποιαδήποτε μείωση στην ποσότητα αργού πετρελαίου που μπορεί να εξάγει η Ρωσία, θα μπορούσε να αυξήσει τις τιμές. Η Ρωσία ήταν ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός αργού πετρελαίου το 2024 μετά τις ΗΠΑ.

Ωστόσο, η Μόσχα δεν περιμένει την Ευρώπη να αγοράσει περισσότερο πετρέλαιο. Ο μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου της Ρωσίας, Rosneft, εξασφάλισε μια πρόσθετη συμφωνία για την προμήθεια 2,5 εκατομμυρίων μετρικών τόνων πετρελαίου ετησίως στην Κίνα μέσω του Καζακστάν, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax, επικαλούμενο δηλώσεις του Ρώσου υπουργού Ενέργειας, Sergei Tsivilev.