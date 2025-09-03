ΟΔΔΗΧ: Στο 1,97% η απόδοση από τη δημοπρασία ετήσιων εντόκων 500 εκατ. ευρώ

Στην άντληση συνολικά 600 εκατ. ευρώ προχώρησε την Τετάρτη το ελληνικό δημόσιο, καθώς πραγματοποιήθηκε η δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 52 εβδομάδων.

Σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ, η απόδοση διαμορφώθηκε στο 1,97%, αυξημένη σε σχέση με την αντίστοιχη δημοπρασία του Ιουνίου όταν είχε διαμορφωθεί στο 1,84%.

Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 840 εκατομμυρίων ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,68 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2025.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατομμυρίων Ευρώ.

Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025. Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.