ΟΔΔΗΧ: Στο 1,97% η απόδοση από τη δημοπρασία ετήσιων εντόκων 500 εκατ. ευρώ

Στην άντληση συνολικά 600 εκατ. ευρώ προχώρησε την Τετάρτη το ελληνικό δημόσιο, καθώς πραγματοποιήθηκε η δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 52 εβδομάδων.
Σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ, η απόδοση διαμορφώθηκε στο 1,97%, αυξημένη σε σχέση με την αντίστοιχη δημοπρασία του Ιουνίου όταν είχε διαμορφωθεί στο 1,84%.
Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 840 εκατομμυρίων ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,68 φορές.
Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2025.
Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατομμυρίων Ευρώ.
Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025. Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.