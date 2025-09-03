Αγορές

ΟΔΔΗΧ: Στο 1,97% η απόδοση από τη δημοπρασία ετήσιων εντόκων 500 εκατ. ευρώ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
ΟΔΔΗΧ: Στο 1,97% η απόδοση από τη δημοπρασία ετήσιων εντόκων 500 εκατ. ευρώ
Στην άντληση συνολικά 600 εκατ. ευρώ προχώρησε την Τετάρτη το ελληνικό δημόσιο, καθώς πραγματοποιήθηκε η δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 52 εβδομάδων.

Στην άντληση συνολικά 600 εκατ. ευρώ προχώρησε την Τετάρτη το ελληνικό δημόσιο, καθώς πραγματοποιήθηκε η δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 52 εβδομάδων.

Σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ, η απόδοση διαμορφώθηκε στο 1,97%, αυξημένη σε σχέση με την αντίστοιχη δημοπρασία του Ιουνίου όταν είχε διαμορφωθεί στο 1,84%.

Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 840 εκατομμυρίων ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,68 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2025.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατομμυρίων Ευρώ.

Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025. Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Παπαστεργίου: Πότε σταματά να ισχύει η παλιά ταυτότητα

ΔΕΘ: Κρας τεστ για την ελληνική οικονομία πριν τα εγκαίνια – Τα καλά, τα κακά και τα γκρίζα σημεία

Από την kisscam των Coldplay, μέχρι την Νestle: Οι CEO που απολύθηκαν λόγω εξωσυζυγικών σχέσεων

tags:
ΟΔΔΗΧ
Ομόλογα
Έντοκα γραμμάτια

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider