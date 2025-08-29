Τετραήμερη πτώση 4,5% στο ΧΑ - «Κράτησε» το πρόσημο του Αυγούστου

Παρά τις απώλειες των τελευταίων ημερών, ο Αύγουστος έγινε ο δέκατος διαδοχικός ανοδικός μήνας για τον Γενικό Δείκτη. Lamda, Metlen και Cenergy ξεχώρισαν την Παρασκευή στον FTSE Large Cap.

Τέσσερις διαδοχικές πτωτικές συνεδριάσεις συμπληρώθηκαν την Παρασκευή στη Λεωφόρο Αθηνών. Ο Γενικός Δείκτης συμπλήρωσε ωστόσο 10 διαδοχικούς μήνες με θετικό πρόσημο καθώς, παρά τις απώλειες των τελευταίων ημερών, συνολικά για τον Αύγουστο η απόδοσή του διαμορφώθηκε σε +1,35%.

Ευθυγραμμισμένος με τις τάσεις στα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, και κυρίως με τον γερμανικό DAX που επίσης κινήθηκε πτωτικά όλο αυτό το διάστημα, o Γενικός Δείκτης υποχώρησε συνολικά σε ποσοστό 4,46% στη διάρκεια του τετραημέρου, καθώς ολοκλήρωσε τις συναλλαγές της Παρασκευής με απώλειες 1,06% και στις 2.2021,69 μονάδες, πολύ κοντά στο χαμηλό ημέρας.

Αντίστοιχη η κίνηση και για τον δείκτη των τραπεζών, αν και μεγαλύτερη σε έκταση. Ο ΔΤΡ έκλεισε την Παρασκευή με πτώση 2,25% στις 2.152,81 μονάδες, με αθροιστικές απώλειες 7,42% στο τετραήμερο και, σε αντίθεση με τον ΓΔ, με αρνητική μηνιαία απόδοση 0,4%.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ από τα μέσα Ιουνίου, όταν ο ΓΔ εν μέσω κλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή είχε υποχωρήσει τότε κατά 4,7% σε έξι συνεδριάσεις, με το ενδιαφέρον και αυτή τη φορά να παραμένει εστιασμένο σε παράγοντες στο εξωτερικό.

Οι επόμενες δύο εβδομάδες θα καθορίσουν πολλά, αφενός διότι με ορίζοντα την 8η Σεπτεμβρίου το πολιτικό τοπίο στη Γαλλία θα ξεκαθαρίσει, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, αφετέρου διότι πυκνώνουν οι ανακοινώσεις εγχώριων εταιρικών αποτελεσμάτων, δίνοντας ενδεχομένως αφορμές για εισροές, σε μια αγορά που δείχνει ότι συνεχίζει να αναζητά ευκαιρίες.

Χαρακτηριστική, ως προς το τελευταίο, η σημερινή αντίδραση της Lamda Development που, στον «απόηχο» του deal με την ION Group, βρέθηκε την Παρασκευή να ενισχύεται μέχρι τα 7,50 ευρώ.

Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένονται επίσης νεότερα για την ένταξη στον βρετανικό FTSE 100 της μετοχής της Metlen, η οποία την Παρασκευή ήταν μεταξύ των ελάχιστων της υψηλής κεφαλαιοποίησης που έκλεισαν με κέρδη.

Στο σύνολο του ταμπλό, η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε σε 1:1,6, με 45 τίτλους να ολοκληρώνουν ενισχυμένοι, έναντι 74 που υποχώρησαν και 34 που παρέμειναν αμετάβλητοι.

Αναλυτικά από τον FTSE Large Cap, η Lamda Development έκλεισε με άνοδο 3,79% στα 7,39 ευρώ, η Metlen ενισχύθηκε 1,48% στα 54,80 ευρώ, ενώ η Cenergy ακολούθησε με κλείσιμο στο +1,30% και τα 10,90 ευρώ. Ανοδικά κινήθηκαν και οι Aktor και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, σε ποσοστό 0,78% και 0,09% αντίστοιχα.

Στον αντίποδα βρέθηκαν οι Eurobank και ΕΤΕ με απώλειες 2,79% και 2,71% αντίστοιχα, και ακολούθησε η Τρ. Πειραιώς με πτώση 2,48% στα 6,61 ευρώ. Η Motor Oil υποχώρησε 1,79% στα 25,18 ευρώ, η Alpha Bank 1,43% στα 3,38 ευρώ, ενώ άνω του 1% υποχώρησαν και οι Τιτάν (-1,33%), Τρ. Κύπρου (-1,28%) και Coca-Cola HBC (-1,06%).

Με μικρότερες απώλειες ακολούθησαν, μεταξύ άλλων, οι τίτλοι των ΟΤΕ (-0,93%), ΔΑΑ (-0,84%), Aegean (-0,83%), ΟΠΑΠ (-0,52%), Optima (-0,51%), Jumbo (-0,20%) και ΔΕΗ (-0,14%).