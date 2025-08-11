ΧΑ: Με… κεκτημένη ταχύτητα στις 2.100 μονάδες

Με… κεκτημένη ταχύτητα, μετά τα κέρδη 5,62% της προηγούμενης εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης της Λεωφόρου Αθηνών «πιάνει» και τις 2.090 μονάδες. «Άλμα» για Metlen και Aegean στον FTSE Large Cap.

Με… κεκτημένη ταχύτητα, μετά τα κέρδη 5,62% της προηγούμενης εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης της Λεωφόρου Αθηνών συνεχίζει ανοδικά τη Δευτέρα, «πιάνοντας» και τις 2.100 μονάδες.

Σε μια εβδομάδα τεσσάρων συνεδριάσεων, λόγω της αργίας της 15ης Αυγούστου, που αναμένεται πιο «ήσυχη» σε επίπεδο ανακοινώσεων εγχώριων αποτελεσμάτων, αλλά εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ως προς τους καταλύτες από το εξωτερικό, η αγορά συνεχίζει να χτίζει ένα «μαξιλάρι ασφαλείας» 100 μονάδων πάνω από το όριο των 2.000 μονάδων, το οποίο διέσπασε ανοδικά, για πρώτη φορά από τον Απρίλιο του 2010, πριν από ακριβώς μία εβδομάδα.

Μιλώντας για καταλύτες από το εξωτερικό, αύριο αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ τον Ιούλιο, όπου η πλειονότητα των αναλυτών αναμένει νέα άνοδο. Ένα σημάδι ότι οι δασμοί της κυβέρνησης Τραμπ (ήδη από τον προηγούμενο μήνα) πιέζουν τις τιμές στις ΗΠΑ ολοένα και προς τα πάνω, οδηγώντας όλο και περισσότερους αναλυτές να… μουρμουρίζουν περί στασιμοπληθωρισμού.

Το ενδιαφέρον στρέφεται και στα γεωπολιτικά, κυρίως λόγω της προγραμματισμένης για την Παρασκευή συνάντησης μεταξύ του Αμερικανού και του Ρώσου Προέδρου.

Εντός των τειχών, επενδυτές και διαχειριστές εξακολουθούν να αναζητούν ευκαιρίες τοποθετήσεων, με «πυξίδα» τα θεμελιώδη και έμφαση σε τίτλους που για οποιοδήποτε λόγο έχουν μείνει «πίσω» σε σχέση με την υπόλοιπη αγορά.

Στο ταμπλό, ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.104,02 μονάδες με κέρδη 1,64%, ενώ ανοδικά κινείται και ο δείκτης των τραπεζών με κέρδη 1,15% στις 2.319,05μονάδες.

Ο τζίρος λίγο μετά τις 12:30 σε αξιόλογα επίπεδα, στα 74,72 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 8,28 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές, ενώ συνολικά 95 μετοχές κινούνται σε θετικό έδαφος, έναντι 27 που υποχωρούν και 33 αμετάβλητων.

«Άλμα» για Metlen και Aegean

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap, οι μετοχές των Metlen και Aegean πρωταγωνιστούν, με άνοδο έως και άνω του 7%. Η Aegean κινείται αυτή τη στιγμή στο +6,80% στα 14,14 ευρώ, ενώ η Metlen στο +6,61% στα 54,85 ευρώ.

Με κέρδη 2,24% ακολουθεί η Viohalco, στο +1,80% κινούνται Alpha Bank και HelleniQ Energy, ενώ ενισχυμένες σε ποσοστό 1,77% και 1,15% διαπραγματεύονται οι ElvalHalcor και Coca-Cola HBC αντίστοιχα.

Σε μικρότερο ποσοστό ενισχύονται επίσης οι τίτλοι των Eurobank (+0,92%), Motor Oil (+0,63%), Lamda Development (+0,60%), Cenery (+0,38%), ΟΤΕ (+0,31%), ΕΤΕ (+0,27%), ΔΑΑ (+0,19%) και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+0,09%).

Αμετάβλητη στα 14,50 ευρώ η ΔΕΗ, όπως και η Τρ. Κύπρου στα7,38 ευρώ.

Στον αντίποδα, η Optima υποχωρεί 1,30% στα 7,60 ευρώ, η Jumbo 1,0,7% στα 31,50 ευρώ, η ΕΥΔΑΠ 0,96% στα 7,20 ευρώ, και με μικρότερες απώλειες ακολουθούν οι Σαράντης (-0,73%), Aktor (-0,60%), Τρ. Πειραιώς (-0,25%), Τιτάν (-0,13%) και ΟΠΑΠ (-0,10%).