Τετραήμερο άλμα 5,5% στη Λεωφόρο Αθηνών

Αλλεπάλληλα υψηλά 15ετίας για το Χρηματιστήριο της Αθήνας, με τον Γενικό Δείκτη να «πιάνει» ενδοσυνεδρικά τις 2.070 μονάδες. Metlen, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και τράπεζες ξεχώρισαν ανοδικά στον FTSE Large Cap.

Αλλεπάλληλα υψηλά 15ετίας στη Λεωφόρο Αθηνών, με την ελληνική αγορά να κινείται την Πέμπτη εκ νέου ανοδικά, για τέταρτη διαδοχική συνεδρίαση, εν μέσω εγχώριων εταιρικών αποτελεσμάτων, αλλά και εξελίξεων στο διεθνές «μέτωπο» των δασμών.

Το έντονο αγοραστικό ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε στους τίτλους των τραπεζών, αλλά και σε μη τραπεζικές μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, κυρίως σε Metlen και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, υπαγόρευσε το ανοδικό τέμπο των σημερινών συναλλαγών και έδωσε νέα ώθηση στον Γενικό Δείκτη.

Πιο συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με άνοδο 1,38% στις 2.067,41 μονάδες, κινούμενος ανοδικά σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης, με υψηλό ημέρας στις 2.070 μονάδες. Συμπληρώνοντας τέσσερις διαδοχικές κερδοφόρες συνεδριάσεις, ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται μέχρι στιγμής εντός της εβδομάδας σε ποσοστό 5,47%.

Στο ίδιο διάστημα, τα κέρδη για τον τραπεζικό δείκτη διαμορφώνονται σε 8,03%, καθώς σήμερα σημείωσε νέα άνοδο 1,45% στις 2.289,13 μονάδες.

Το ενδιαφέρον επενδυτών και διαχειριστών παραμένει επικεντρωμένο στα εγχώρια εταιρικά αποτελέσματα, τα οποία συνεχίζουν να δίνουν σε επενδυτές και διαχειριστές αφορμές για αύξηση θέσεων και επανατοποθετήσεις.

Το ανοδικό κλίμα τροφοδοτούν και οι θετικές εκθέσεις ξένων οίκων. Μεταξύ αυτών, να υπενθυμίσουμε, η Goldman Sachs που προ τριών εβδομάδων αναθεώρησε ανοδικά την τιμή-στόχο για τον Γενικό Δείκτη του ΧΑ από τις 1.700 στις 2.100 μονάδες, με ορίζοντα τον Ιούνιο του 2026. Έκτοτε, ο ΓΔ έχει ενισχυθεί κατά περισσότερο από 110 μονάδες…

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται αργότερα σήμερα και οι ανακοινώσεις του MSCI για την τριμηνιαία αναθεώρηση των δεικτών του. Υπενθυμίζεται ότι στη σύνθεση του MSCI Greece Standard συμμετέχουν 9 μετοχές: ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, Jumbo, ΔΕΗ, Eurobank, Alpha Bank, ΕΤΕ, Τρ. Πειραιώς και Metlen. Οι όποιες αλλαγές θα ισχύσουν μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης της 26ης Αυγούστου.

Στο σύνολο του ταμπλό 90 μετοχές έκλεισαν με κέρδη, έναντι 31 που υποχώρησαν και 33 που παρέμειναν αμετάβλητες.

Ο τζίρος της ημέρας διαμορφώθηκε σε 257,2 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 15,66 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές. Ο συναλλακτικός όγκος διαμορφώθηκε σε 32,72 εκατ. τεμάχια, έναντι 38,19 εκατ. κα 38,89 εκατ. τεμαχίων στις δύο προηγούμενες συνεδριάσεις αντίστοιχα.

Ξεχώρισαν Metlen , ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και τράπεζες

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap ξεχώρισε ανοδικά η Metlen με άλμα 5,98% στα 50,70 ευρώ, με την αξία των συναλλαγών στη μετοχή να διαμορφώνεται σε 21,6 εκατ. ευρώ. Ακολούθησε η Τρ. Κύπρου ενισχυμένη 5,32% στα 7,52 ευρώ, και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με άνοδο 2,08% στα 22,60 ευρώ. Το top-5 συμπλήρωσαν οι Τρ. Πειραιώς και Eurobank ενισχυμένες 1,80% και 1,75% αντίστοιχα.

Στο +1,49% το κλείσιμο της Τιτάν στα 37,35 ευρώ, στο +1,40% η Coca-Cola HBC που αντέδρασε ανοδικά μετά τις χθεσινές απώλειες, ενώ με κέρδη πάνω από 1% ακολούθησαν οι τίτλοι των ΔΕΗ (+1,32%), ΕΤΕ (+1,24%), Cenergy (+1,14%) και Aktor (+1,06%).

Με μικρότερα κέρδη, ακολούθησαν μεταξύ άλλων οι ElvalHalcor (+0,98%), Optima (+0,82%), Aegean (+0,76%), ΔΑΑ (+0,38%), Lamda Development (+0,30%) και Jumbo (+0,12%). Αμετάβλητη στα 7,26 ευρώ ολοκλήρωσε η ΕΥΔΑΠ.

Σε αρνητικό έδαφος, με μικρές απώλειες 0,50% στα 19,90 ευρώ έκλεισε ο ΟΠΑΠ, στο -0,44% ο ΟΤΕ (15,81 ευρώ) και στο -0,11% η Alpha Bank (3,48 ευρώ).