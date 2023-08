Απώλειες για το πετρέλαιο, με το «βλέμμα» σε Κίνα και ΗΠΑ

Σε πτωτική τροχιά βρέθηκαν οι τιμές του πετρελαίου, εν μέσω ανησυχιών για την ανάπτυξη στην Κίνα, αλλά και με το «βλέμμα» στις ΗΠΑ.

Ειδικότερα, η τιμή του αμερικανικού αργού τύπου WTI σημείωσε πτώση 0,8% φθάνοντας στα 82,51 δολάρια το βαρέλι. Το Brent υποχώρησε 0,7% στα 86,21 δολάρια το βαρέλι.

Αυτά, καθώς τα τελευταία οικονομικά στοιχεία της Κίνας αναζωπύρωσαν τις ανησυχίες, με το γουάν να χάνει έδαφος έναντι του δολαρίου.

Παράλληλα, οι επενδυτές αναμένουν τα πρακτικά από την τελευταία συνεδρίαση της Fed που θα δοθούν στη δημοσιότητα αυτήν την εβδομάδα, αναζητώντας ενδείξεις γύρω από τις προθέσεις της Κεντρικής Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ όσον αφορά στην επιτοκιακή της πολιτική. Επίσης, αύριο αναμένονται και τα τελευταία στοιχεία για τις λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ.

Crude prices slid on Monday on persistent worries about post-pandemic growth in China and as players adjusted positioning ahead of Tuesday’s data on U.S. retail sales and Wednesday’s Federal Reserve minutes on the central bank’s July policy meeting.