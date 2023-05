«Φρένο» ανόδου στο Χρηματιστήριο υπό το βάρος διεθνών πιέσεων και profit taking

Πιέσεις σε τράπεζες αλλά μίνι ράλι για Aegean και Τιτάν.

Το «Sell in May and Go Away» φαίνεται να κάνει την εμφάνισή του στις διεθνείς αγορές, με τις ΗΠΑ να λειτουργούν ξανά επιβαρυντικά προς πάσα κατεύθυνση στις αγορές.

Συνεπώς, επειδή οι αγορές πορεύονται και λαμβάνουν σήματα από το ευρύτερο παγκόσμιο σύστημα, όπως και οι οικονομίες, έτσι και το τι γίνεται διεθνώς αφορά και τους επενδυτές που τοποθετούνται στο ΧΑ. Η αγορά κατάφερε εν μέρει να απομακρυνθεί από τα βαθύ κόκκινο των ευρωπαϊκών αγορών, αλλά κάτι το τελευταίο ράλι κάτι η υπεραπόδοση από τις αρχές του έτους οδήγησαν σε ένα profit taking.

Όπως εύστοχα περιγράφουν οι αναλυτές, η τεχνητή νοημοσύνη (AI) δεν έχει καταφέρει ακόμη να λύσει το πρόβλημα του ανώτατου ορίου χρέους στις ΗΠΑ και οι επενδυτές ανησυχούν ολοένα και περισσότερο. Είναι αλήθεια ότι και οι δύο πλευρές εξακολουθούν να συζητούν και να διαπραγματεύονται γιαυτό το ζήτημα, αλλά μπορεί να απέχουμε λίγες ημέρες από την «αυστηρή προθεσμία» για την αύξηση του ορίου του ομοσπονδιακού χρέους στις αρχές Ιουνίου και οποιαδήποτε συμφωνία επιτευχθεί θα πρέπει να περάσει και από τα δύο σώματα του Κογκρέσου. Επομένως, υπάρχουν πραγματικές ανησυχίες ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να ξεπεράσει την προθεσμία, και οι επενδυτές σιγά - σιγά προετοιμάζονται αναλόγως. Έχει επίσης γίνει λόγος για το εάν μπορεί να χρειαστεί μια βραχυπρόθεσμη παράταση για να ξεπεραστεί αυτό, αλλά προς το παρόν, ο ομιλητής McCarthy (Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων) συνέχισε να υποβαθμίζει την προοπτική του να συμβεί κάτι τέτοιο.

Από την άλλη, οι διεθνείς οίκοι και οι αναλυτές συνεχίζουν να αβαντάρουν και να διευρύνουν τη φήμη για το Χρηματιστήριο και τις ελληνικές μετοχές.

Το CNBC, αφιέρωσε ένα σημαντικό κομμάτι στο σημερινό front page για το Χρηματιστήριο, τονίζοντας το άλμα της τάξεως του 30% που έχει καταγράψει φέτος, ενώ ξεχωρίζει το σχόλιο πως «η Ελλάδα από ένα «προβληματικό παιδί» εξελίσσεται σε ένα «υπόδειγμα μεταρρυθμίσεων».

Από την άλλη, στα φετινά ισχυρά «comeback stories» συγκαταλέγονται οι ελληνικές και ιαπωνικές μετοχές όπως αναφέρει σε σύντομο σχόλιό του, ο Peter Garnry, επικεφαλής στρατηγικής για τις μετοχές στη Saxo Bank, με τις δύο αυτές αγορές μετοχών, να έχουν σημειώσει άνοδο 31% και 16,5% αντίστοιχα.

Ο Γενικός Δείκτης έφτασε σε υψηλά εννιαετίας , καθώς η άνετη επικράτηση της Νέας Δημοκρατίας επιφέρει μια μείωση των πολιτικών κινδύνων της χώρας, με την τελευταία να έχει περάσει από πολλά σκαμπανεβάσματα κατά τα τελευταία 15 χρόνια. Με την εγχώρια αγορά να έχει καταγράψει μια άνοδο που ξεπερνά το 30% από τις αρχές του τρέχοντος έτους, ο Γενικός Δείκτης φαίνεται να πλησιάζει προς το υψηλό που κατέγραψε τον Ιανουάριο του 2011, πριν εφαρμοστούν τα αυστηρά μέτρα λιτότητας για να αποφευχθεί η χρεοκοπία της χώρας, σημειώνει ο Garnry. Από τα χαμηλά του Μαΐου του 2012, το Χρηματιστήριο έχει καταφέρει να αποδώσει κέρδη που ξεπερνούν το 186% ή 10% σε ετήσια απόδοση και πλέον αρχίζει να φτάνει σε ένα επίπεδο, όπου ανταμείβει όσους επενδυτές είχαν τολμήσει να επενδύσουν στις πιο σκοτεινές στιγμές της σύγχρονης ιστορίας της χώρας.

Επιστρέφοντας στο ταμπλό του ΧΑ, το ράλι και η «επιθετική» αντίδραση της αγοράς στο εκλογικό αποτέλεσμα φέρνει ένα σταδιακό και επιλεκτικό profit taking, τη στιγμή που η δεύτερη αναμέτρηση μπορεί να κρύβει και παγίδες για το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας.

Όπως αναφέρει ο Piccoli της Teneo, δύο παράγοντες θα μπορούσαν να επηρεάσουν και να έχουν αντίκτυπο στο εύρος και το μέγεθος της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας που αναμένεται να εξασφαλίσει η Νέα Δημοκρατία. Στις πρώτες εκλογές, πέντε κόμματα ξεπέρασαν το όριο του 3% ώστε να εισέλθουν στη Βουλή, ενώ άλλα τρία (το ΜέΡΑ25, η Πλεύση Ελευθερία και το κόμμα «Νίκη») δε κατάφεραν να φτάσουν στο ανωτέρω όριο, χάνοντάς το με μια μικρή διαφορά. Εάν λοιπόν, ένα ή περισσότερα από αυτά τα τρία κόμματα καταφέρουν να ξεπεράσουν το όριο του 3%, η Νέα Δημοκρατία θα χρειαστεί ένα μεγαλύτερο ποσοστό για να εξασφαλίσει την πλειοψηφία, τη στιγμή που θα μπορούσε να καταλήξει με μικρότερο από το αναμενόμενο πλεονέκτημα όσον αφορά τις έδρες.

Ο δεύτερος παράγοντας που θα πρέπει να εξετάσει ο πρόεδρος της ΝΔ, σύμφωνα με τον Piccoli, είναι το πώς θα διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξει εφησυχασμός μεταξύ των υποστηρικτών και της βάσης του κόμματος, μετά τη συντριπτική νίκη της περασμένης Κυριακής. Η εξασφάλιση μιας υψηλής προσέλευσης των ψηφοφόρων που συγκεντρώνονται γύρω από τη Νέα Δημοκρατία στις δεύτερες εκλογές, θα είναι κρίσιμη για την εξασφάλιση μιας σταθερής πλειοψηφίας στη Βουλή, η οποία θα έδινε στον Μητσοτάκη μια μεγαλύτερη ευελιξία στο πλαίσιο διακυβέρνησης τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Τεχνικά, οι 1.261 μονάδες αποτελούν τον πρώτο στόχο των «long», με τη ζώνη των 1.400 μονάδων και των υψηλών του 2013 να αποτελούν ένα ουσιαστικό επίπεδο στόχου και τις 1.140 μονάδες να γυρνούν σε μια σημαντική στήριξη. Η αγορά θα προσπαθήσει ενόψει συνέχειας να αφομειώσει τα τεχνικά επίπεδα στήριξης και αντίστασης, με τις εκάστοτε πλευρές (long - short) να δείχνουν τις δυνάμεις τους τις επόμενες ημέρες.

Ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε πτώση 1,12% στις 1.191,38 μονάδες, με τον τζίρο να παραμένει σε υψηλά επίπεδα στα 146,63 εκατ. ευρώ. Απώλειες 1,54% για τον FTSE 25 στις 2.914,37 μονάδες, με τον τραπεζικό δείκτη να διορθώνει κατά 2,96% στις 958,54 μονάδες.

Βαρίδι οι τράπεζες με τη Eurobank να σβήνει ένα 4,05%, την ΕΤΕ να υποχωρεί κατά 2,65%, την Alpha Bank να σημειώνει απώλειες 2,64% στα 1,3485 ευρώ και την Πειραιώς να κλείνει στο -1,79% και στα 2,75 ευρώ.

ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΕΛΠΕ, ΕΕΕ και Viohalco έβγαλαν άμυνες και άντεξαν στην ευρύτερη διόρθωση, ενώ μεγαλύτερες πιέσεις ασκήθηκαν στη Μυτιληναίος που υποχώρησε κατά 3,06% στα 28,56 ευρώ.

Στο -2,41% η ΜΟΗ και στο -2,20% η Τιτάν, με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και την Aegean να συνεχίζουν στην κούρσα ανόδου με κέρδη 1,85% και 3,53% αντίστοιχα.