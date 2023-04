Αρνητικό γύρισμα στο Χρηματιστήριο υπό το βάρος των διεθνών πιέσεων.

Τελευταία ενημέρωση 13:30

Σε μια στάθμιση της νευρικότητας και των πιέσεων που επικρατούν στις ευρωπαϊκές αγορές και στη θετική κίνηση της Standard & Poor's να αναβαθμίσει το outlook της ελληνικής οικονομίας σε θετικό, κινείται το Χρηματιστήριο, με το πρώτο να υπερισχύει όπως φαίνεται...

Επενδυτές και ξένα κεφάλαια είχαν μερικώς προεξοφλήσει και είχαν τοποθετηθεί σε ένα τέτοιο σενάριο, αλλά βλέποντας με ένα μεγαλύτερο βάθος για την αγορά, σίγουρα το ΧΑ μπορεί να κινηθεί σταδιακά προς υψηλότερα σκαλοπάτια.

Όπως αναφέρει άλλωστε και η Beta Χρηματιστηριακή, «αν δεν βρισκόμασταν σε προεκλογική περίοδο η Αγορά θα είχε κάθε λόγο να αυτονομηθεί και να κατακτήσει νέα υψηλότερα επίπεδα τιμών καθώς μετά τις περυσινές εντυπωσιακές επιδόσεις των εισηγμένων εταιριών τα νέα από τα εγχώρια μάκρο στο ξεκίνημα του 2023 κάθε άλλο παρά αδιάφορα μπορούν να χαρακτηριστούν. Η περυσινή επίδοση του ΑΕΠ (+5,9%) συνδυάστηκε και από οριακό μεν πρωτογενές πλεόνασμα δε με το λόγο χρέους προς ΑΕΠ να υποχωρεί 23 ποσοστιαίες μονάδες. Αν τα περυσινά στοιχεία δεν συγκινούν τότε το πρωτογενές πλεόνασμα του α’ τριμήνου, η μείωση της ανεργίας σε χαμηλά δωδεκαετίας, η διατήρηση του πληθωρισμού σε χαμηλά επίπεδα και η αύξηση των τουριστικών αφίξεων και εισπράξεων έναντι του 2019 δίνουν ένα πολύ θετικό στίγμα για την πορεία της οικονομίας. Υπό οποιαδήποτε άλλη συνθήκη η Ελλάδα θα είχε πάρει με βεβαιότητα την επενδυτική βαθμίδα ωστόσο ο παράγοντας «εκλογές» και το ρίσκο μιας παρατεταμένης περιόδου ακυβερνησίας λειτουργεί ανασταλτικά στην διατύπωση εκτιμήσεων αξιολόγησης και σε επενδυτές που επιθυμούν μακρύ ορίζοντα κυβερνητικής σταθερότητας».

Παράλληλα, η εποχική κινητικότητα της περιόδου του Πάσχα κάθε άλλο παρά εποχική ήταν. Ο Γενικός Δείκτης σε ημέρες που παραδοσιακά είναι περισσότερο διεκπεραιωτικές ανέβασε στροφές και τζίρους διέσπασε κινητούς μέσους και γραμμή τάσης και γύρισε πλέον καθαρά ανοδικός. Η προσέγγιση των υπεραγορασμένων ζωνών μετά από 11 συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις ενεργοποίησε αντανακλαστικά κατοχύρωσης κερδών τα οποία κινήθηκαν σε μάλλον μετριοπαθείς ρυθμούς για τα δεδομένα της ανόδου που είχε προηγηθεί. Το σημείο υποστήριξης έχει μεταφερθεί πλέον στις 1.077 μονάδες, εκεί πλέον διέρχεται η πλαγιοανοδική γραμμή στήριξης ενώ η αντίσταση οριοθετείται από την περιοχή των προηγούμενων υψηλών στις 1.140 μονάδες. Μετά από πέντε συνεχόμενες εβδομάδες ανόδου είναι πιθανό να υπάρξει ένα σβήσιμο της δυναμικής και η κίνηση του Γενικού Δείκτη εντός εύρους για το αμέσως προσεχές διάστημα. Το εύρος έχει υποψήφιες ακραίες τιμές τις 1.122 και 1.041 μονάδες ωστόσο επισημαίνουμε ότι η εκτίμηση μας είναι φορτισμένη από την τρέχουσα συγκυρία η οποία θεωρητικά δεν δικαιολογεί την αλλαγή επιπέδων διαπραγμάτευσης της αγοράς επί του παρόντος.

Παράλληλα, υπάρχουν λίγο από όλα για τους επενδυτές αυτή την εβδομάδα σε διεθνή βάση. Το ΑΕΠ του πρώτου τριμήνου των ΗΠΑ, ο δείκτης κόστους απασχόλησης (ECI), ο πληθωρισμός και η εμπιστοσύνη των καταναλωτών είναι τα κυριότερα σημεία ενόψει της συνεδρίασης της FOMC την επόμενη εβδομάδα για τα επιτόκια. Εν τω μεταξύ, αναμένεται να υπάρξουν νεότερα στοιχεία για τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη στην Ευρωζώνη, ενώ κρίνεται και η απόφαση της BoJ στην Ιαπωνία την Παρασκευή. Επιπλέον ο κλάδος της «big tech» (14% του S&P σε 4 εταιρείες), των φαρμακοβιομηχανιών και των διυλιστηρίων θα συμπληρώσουν μια πολυάσχολη εβδομάδα αποτελεσμάτων, ενώ με ενδιαφέρον αναμένονται και τα όσα θα δηλώσει η First Republic Bank μετά το σημερινό κλείσιμο της συνεδρίασης.

Επιστρέφοντας στο ΧΑ, η προσοχή στρέφεται - παρά τα θετικά δεδομένα της οικονομίας και των εισηγμένων - και στην έλευση του Μαΐου, με το «Sell in May and go away» να έχει και φέτος μια πιο ουσιαστική βάση.

Στο ταμπλό σήμερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει πτώση 0,36% στις 1.107,17 μονάδες, με τον FTSE 25 να υποχωρεί κατά 0,56% στις 2.679 μονάδες και τον τραπεζικό δείκτη να διορθώνει κατά 1,47% στις 826,13 μονάδες.

Πτώση 1,57% για την Alpha Bank στα 1,1890 ευρώ, στο -0,35% η ΕΤΕ, ενώ αρνητικό γύρισμα καταγράφει και Eurobank στα 1,34 ευρώ. Πτωτικά και πιέσεις περνάνε και στην Πειραιώς στο -2,63%.

Ανεβαίνουν έστω και σε ήπιο βαθμό η Titan, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η Coca Cola και η Τέρνα Ενεργειακή που βλέπει τα 20,52 ευρώ.

Πτώση 2,31% για τη Mytilineos στα 27,02 ευρώ, με τη ΔΕΗ στο -1,04% και τη Viohalco στο -1,22%.