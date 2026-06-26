Alter Ego Media: Καθαρό μέρισμα 0,0285 ευρώ/μετοχή για το 2025

Συμπληρωματική ανακοίνωση για τη διανομή μερίσματος για το 2025 εξέδωσε η Alter Ego Media, όπου επισημαίνει πως το τελικό καθαρό ποσό ανά μετοχή ανέρχεται σε €0,0285315926, που συνιστά και το τελικό Ποσό Επανεπένδυσης ανά μετοχή.

Συμπληρωματική ανακοίνωση για τη διανομή μερίσματος για το 2025 εξέδωσε η Alter Ego Media, όπου επισημαίνει πως το τελικό καθαρό ποσό ανά μετοχή ανέρχεται σε €0,0285315926, που συνιστά και το τελικό Ποσό Επανεπένδυσης ανά μετοχή.

Ακολουθεί αναλυτικά η ανακοίνωση της εισηγμένης:

Συμπληρωματική ανακοίνωση για τη Διανομή Μερίσματος Χρήσης 2025 και το Ποσό Επανεπένδυσης

Η εταιρεία ALTER EGO MEDIA Α.Ε. (η «Εταιρεία»), σε συνέχεια της από 12.06.2026 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της αναφορικά με τη διανομή μερίσματος από τα καθαρά κέρδη της εταιρικής χρήσης 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025), καθώς και της σχετικής από 24.06.2026 ανακοίνωσης, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα:

Το συνολικό (μικτό) ποσό του προς διανομή μερίσματος ανέρχεται σε €1.754.776,26, ήτοι €0,03 ανά μετοχή. Το ανωτέρω ποσό ανά μετοχή, προσαυξανόμενο αναλογικά κατά το ποσό του μερίσματος που αντιστοιχεί στις 64.768 ίδιες μετοχές που θα κατέχει η Εταιρεία κατά την ημερομηνία αποκοπής (29.06.2026) σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 1 περ. (β) του Νόμου 4548/2018, διαμορφώνεται στο τελικό μικτό ποσό των €0,0300332554 ανά μετοχή. Κατόπιν παρακράτησης φόρου 5%, το τελικό καθαρό ποσό μερίσματος ανά μετοχή ανέρχεται σε €0,0285315926, που συνιστά και το τελικό Ποσό Επανεπένδυσης ανά μετοχή.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι όπως επικοινωνούν με τη Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας (Λεωφόρος Συγγρού αριθ. 340,

Καλλιθέα, Τ.Κ. 17673, τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 210754 7102 και email: [email protected]).