Έρευνα ΕΚΤ: Υποχώρησαν οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη

ς. Οι εκτιμήσεις των καταναλωτών για τον πληθωρισμό σε ορίζοντα τριετίας διαμορφώθηκαν στο 2,9% ενώ για την πενταετία διατηρήθηκαν στο 2,4%.

Υποχώρησαν στο 3,5% οι προσδοκίες των καταναλωτών της Ευρωζώνης για τον πληθωρισμό κατά τους επόμενους 12 μήνες τον Μάιο από 4% τον Απρίλιο, σύμφωνα με τη μηνιαία έρευνα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

Ωστόσο, οι μακροπρόθεσμες προσδοκίες παρέμειναν αμετάβλητες. Οι εκτιμήσεις των καταναλωτών για τον πληθωρισμό σε ορίζοντα τριετίας διαμορφώθηκαν στο 2,9% ενώ για την πενταετία διατηρήθηκαν στο 2,4%.

«Η αβεβαιότητα σχετικά με τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό τους επόμενους 12 μήνες μειώθηκε, αλλά παρέμεινε σε υψηλότερο επίπεδο από ό,τι πριν από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή», ανέφερε η ΕΚΤ με βάση την έρευνα που διεξήχθη σε 19.000 ενήλικες σε 11 χώρες της ευρωζώνης.

Παράλληλα, οι καταναλωτές των χαμηλότερων εισοδηματικών ομάδων εξακολούθησαν να εκτιμούν υψηλότερο πληθωρισμό και να αναμένουν μεγαλύτερες αυξήσεις των τιμών σε σχέση με τις υπόλοιπες εισοδηματικές ομάδες, ενώ οι νεότεροι σε ηλικία κατέγραψαν χαμηλότερες αντιλήψεις και προσδοκίες για τον πληθωρισμό.

Επιπλέον, οι καταναλωτές αναθεώρησαν προς τα πάνω τις εκτιμήσεις τους για την ονομαστική αύξηση των εισοδημάτων, στο 1% από 0,8% τον Απρίλιο.

Οι προσδοκίες για την πορεία της οικονομίας βελτιώθηκαν, με την εκτίμηση για την ανάπτυξη τους επόμενους 12 μήνες να διαμορφώνεται στο -1,7%, έναντι -2,2% τον προηγούμενο μήνα.

Αντίθετα, οι προσδοκίες για το ποσοστό ανεργίας σε ορίζοντα ενός έτους αυξήθηκαν οριακά στο 11,3%, από 11,2% τον Απρίλιο.