Στόχος τα 10 Amyth Hotels στην Ελλάδα την επόμενη τριετία.

Μεγάλα σχέδια για την ελληνική ξενοδοχειακή αγορά καταστρώνει ο κυπριακός Όμιλος Thanos Hotels and Resorts, ο οποίος έκανε πέρυσι την είσοδο του στη χώρα μας μέσω της Μυκόνου και ετοιμάζεται να προσθέσει νέες μονάδες στο χαρτοφυλάκιο του ήδη από φέτος. Παράλληλα φιλοδοξεί να διευρύνει το αποτύπωμα του νέου brand Amyth μέσα στην επόμενη τριετία, εξελίσσοντας περαιτέρω και το τμήμα του hotel management.

Από δάσκαλος... ξενοδόχος

Με πολυετή εμπειρία στον χώρο της ξενοδοχίας ο κυπριακός όμιλος Thanos Hotels and Resorts, μετρά μέχρι σήμερα πέντε δεκαετίες σταθερής ανοδικής πορείας, η οποία εδράζεται στην οικογενειακή του ταυτότητα και στην ανθρωποκεντρική προσέγγιση φιλοξενίας που ακολουθεί, όπως ανέφεραν τα στελέχη του σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε με την αφορμή της επέκτασης στη χώρα μας.

Ο όμιλος o οποίος είναι αποκλειστικά κυπριακών συμφερόντων, διοικείται πλέον από τη δεύτερη γενιά της οικογένειας Μιχαηλίδη, η οποία ανέλαβε τα ηνία το 2008 από τον ιδρυτή της, Αλέκο Μιχαηλίδη, έναν δάσκαλο που ξεκίνησε από χαμηλά και κατάφερε να αφήσει το αποτύπωμά του στον κλάδο της πολυτελούς φιλοξενίας στην Κύπρο.

Στο τιμόνι του ομίλου βρίσκεται σήμερα ο Θάνος Μιχαηλίδης, ο οποίος τελεί χρέη CEO ενώ παράλληλα κατέχει και τον τίτλο του προέδρου του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων (ΠΑ.ΣΥ.ΞΕ.).

Σήμερα, ο όμιλος διαθέτει χαρτοφυλάκιο 8 ξενοδοχειακών μονάδων 5*plus αστέρων, 6 εκ των οποίων βρίσκονται στην Κύπρο (Anassa, Αntasia, Annabelle, Αlmyra, Berengaria, Amyth of Nicosia), και 2 στην Ελλάδα, στη Μύκονο (Amyth of Mykonos Agios Stefanos και Super Paradise). Η δυναμική των κλινών του Thanos Hotels and Resorts ξεπερνά τις 900 κλίνες (συμπεριλαμβανομένων δωματίων, σουιτών, βιλών και κατοικιών) σε Κύπρο και Ελλάδα.

Έχει κατακτήσει δε, όπως τόνισε ο κ. Μιχαηλίδης τον τίτλο του ηγετικού ομίλου αφενός χάρη στη μεγάλη ανάπτυξη που γνωρίζει εδώ και πολλά χρόνια με τη δημιουργία εμβληματικών ξενοδοχείων και resorts που έχουν εκσυγχρονίσει ουσιαστικά το κυπριακό τουριστικό προϊόν, και αφετέρου με τη μεταλαμπάδευση τεχνογνωσίας και εξειδίκευσης σε πρακτικό επίπεδο, παρέχοντας υπηρεσίες για τη διαχείριση και ανάπτυξη ακινήτων και ξενοδοχειακών μονάδων.

Δεδομένης της αναπτυξιακής πορείας του ομίλου αλλά και της Ελλάδας, η στιγμή κρίθηκε κατάλληλη και για την είσοδό του στην εγχώρια αγορά, η οποία ξεκίνησε από πέρυσι και πλέον εντατικοποιείται.

Η αρχή έγινε το 2023, όπου ο όμιλος επέλεξε τη Μύκονο για να παρουσιάσει ένα νέο ξενοδοχειακό concept, τα Amyth Hotels. Tο πρώτο ξενοδοχείο λειτουργεί στον Άγιο Στέφανο, ενώ φέτος, συγκεκριμένα τον Μάιο, θα ανοίξει ένα νέο Amyth στο δημοφιλές Super Paradise σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα που απαρτίζεται από 50 δωμάτια, σουίτες και βίλες.

Στόχος του τριετούς επενδυτικού πλάνου του Ομίλου είναι να ανοίξει 10 Amyth Hotels στην Ελλάδα, με την διοίκηση να βρίσκεται λίγο πριν τις υπογραφές με asset owners για το πρώτο εξ αυτών, το οποίο θα βρίσκεται σε διαφορετική πλέον τοποθεσία. Όσο για τα υπόλοιπα επιθυμεί να βρίσκονται τόσο σε γνωστούς ανερχόμενους προορισμούς όσο και σε «κρυφούς», που παραμένουν μέχρι σήμερα ανεκμετάλλευτοι.

Επιθυμία του κυπριακού ομίλου είναι να φέρει στην Ελλάδα τη «ναυαρχίδα» του, το Anassa, κίνηση η οποία θα θέσει νέα standards για τον κλάδο της πολυτελούς φιλοξενίας στην ελληνική αγορά. Σημειωτέον ότι το ξενοδοχείο 5* plus αστέρων Anassa λειτουργεί στην πόλη Χρυσοχούς στην Πάφο από το 1998 και έχει κερδίσει, όπως ανέφεραν τα στελέχη του Ομίλου, τον τίτλο της «Βασίλισσας των ξενοδοχείων της Μεσογείου», ενώ μέχρι και σήμερα συνεχίζει να κατέχει τη θέση του κορυφαίου resort στο νησί.

Παράλληλα φιλοδοξεί και στην ελληνική αγορά μας να παρέχει αναβαθμισμένες υπηρεσίες hotel management μέσω συνεργασιών. Για το σκοπό αυτό θα φέρει στη χώρα ακόμη ένα business unit του, το Thanos Hotel Management, που απευθύνεται τόσο σε asset owners που επιθυμούν να διαθέσουν το ακίνητό τους για να αξιοποιηθεί ως ξενοδοχείο, όσο και σε επαγγελματίες της φιλοξενίας που διαθέτουν ήδη ξενοδοχείο και επιθυμούν να αναθέσουν το management αυτού προκειμένου να εκσυγχρονιστεί σε όλα τα επίπεδα και να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητά του. Κεφαλαιοποιώντας την μεγάλη του εμπειρία σε αυτόν τον τομέα, με πιο πρόσφατο έργο το εμβληματικό ξενοδοχείο Berengaria στην Κύπρο, ο όμιλος βρίσκεται ήδη σε διαδικασία αναζήτησης και συζητήσεων με ιδιοκτήτες αντίστοιχων ακινήτων και στην Ελλάδα.

«Μετά από 50 χρόνια δραστηριοποίησης στον κλάδο της πολυτελούς φιλοξενίας της Κύπρου, αξιολογήσαμε τη θετική πορεία του επενδυτικού κλίματος στην Ελλάδα και ως εκ τούτου η είσοδός μας στην ελληνική αγορά με το Amyth της Μυκόνου στον Άγιο Στέφανο, αποτελεί μια φυσική εξέλιξη της επιχειρηματικής μας διαδρομής. Άλλωστε η Ελλάδα ήταν πάντα στην καρδιά μας», ανέφερε σχετικά ο CEO του ομίλου, Θάνος Μιχαηλίδης.