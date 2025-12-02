Σε κέντρο παραγωγής και αξιοποίησης διαστημικής τεχνολογίας μετατρέπει την Ελλάδα η επένδυση της Open Cosmos.

Ενεργό ρόλο στην ευρωπαϊκή διαστημική βιομηχανία με απτά οφέλη για την πολιτική προστασία αλλά και την ασφάλεια διεκδικεί η Ελλάδα. Την ίδια στιγμή μάλιστα χτίζει τις προϋποθέσεις για να γίνει κέντρο παραγωγής και αξιοποίησης διαστημικής τεχνολογίας, με ισχυρή διεθνή προοπτική, χάρη στην επένδυση της Open Cosmos Aegean, η οποία έχει αναλάβει να υλοποιήσει και μεγάλο μέρος του προγράμματος των 13 μικροδορυφόρων που θα εκτοξεύσει η χώρα.

Να θυμίσουμε ότι οι πέντε από τους 13 μικροδορυφόρους που περιλαμβάνει το «Εθνικό Προγράμμα Μικροδορυφόρων», που υλοποιείται με τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας-NextGenerationEU, εκτοξεύτηκαν την Παρασκευή. Την ίδια στιγμή μάλιστα, έχοντας η χώρα μας αυξήσει τη συμμετοχή της στα προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης του ESA, στα 66 εκατ. ευρώ ανά τριετία, διεκδικεί αναβαθμισμένο ρόλο στο ευρωπαϊκό διαστημικό γίγνεσθαι, πολλαπλασιάζοντας τις ευκαιρίες ανάπυξης αλλά και το αποτύπωμα της εν λόγω βιομηχανίας στη χώρα μας.

Το παραπάνω υπογράμμισε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, από την χθεσινή εκδήλωση της Open Cosmos Aegean, της βρετανικής εταιρείας που έχει εγκατασταθεί και στη Ελλάδα για να υλοποιήσει ένα κρίσιμο μέρος του προαναφερθέντος Προγράμματος. Χάρη στην επένδυση της Open Cosmos Aegean δε, η Ελλάδα θα ενταχθεί και στο Open Constellation–το πιο εξελιγμένο συνεργατικό σμήνος δορυφόρων στην Ευρώπη.

Φτιάχνει κόμβο εξαγωγής διαστημικής τεχνολογίας

Να θυμίσουμε ότι η Open Cosmos Aegean σχεδιάζει να κατασκευάσει επτά δορυφόρους τεχνολογίας αιχμής, εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα, καθώς έχει δημιουργήσει στην χώρα μας και συγκεκριμένα στην Παλλήνη, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν cleanrooms επιφάνειας 300m² και δυνατότητες ολοκληρωμένηςσχεδίασης, συναρμολόγησης, δοκιμών και λειτουργίας δορυφόρων. Η εταιρεία όπως διευκρινίστηκε χθες έχει επενδύσει συνολικά 18 εκατ. ευρώ.

Οι δύο από τους δορυφόρους που κατασκευάζει για την χώρα μας θα είναι πολύ υψηλής ανάλυσης για χαρτογράφηση εικόνων με ευκρίνεια μικρότερη του ενός μέτρο ενώ οι άλλοι πέντε θα είναι εξοπλισμένοι με συστήματα υψηλής ευκρίνειας πολυφασματικώνκαι υπερφασματικών δεδομένων, απεικόνισης στο Υπέρυθρο Φάσμα Βραχέος Κύματος(SWIR), δεκτών Internet of Things (IoT) και αυτόματης αναγνώρισης (AutomaticIdentificationSystems-AIS).

Παράλληλα η εταιρεία έχει αναλάβει να κατασκευάσει στην χώρα έναν επίγειο δορυφορικό σταθμό για την παροχή υπηρεσιών τηλεμετρίας, τηλεχειρισμού και μεταφοράς δεδομένων ενώ όπως ανέφεραν τα στελέχη της βρίσκεται ήδη σε επαφές για την ανάληψη τουλάχιστον δύο ακόμη διαστημικών έργων στην κεντρική Ασία και τη Μέση Ανατολή αντίστοιχα.

Με τους επτά αυτούς δορυφόρους, η Ελλάδα θα ενισχύσει σημαντικά τις δυνατότητες πρόληψης φυσικών καταστροφών, την παρακολούθηση θαλάσσιων και παράκτιων περιοχών και την καταπολέμηση της ρύπανσης, θα έχει πρόσβαση στον σχεδιασμό αποδοτικότερου πολεοδομικού σχεδιασμού ενώ θα έχει δημιουργήσει και τα εργαλεία για την ενίσχυση της αποδοτικότητας της γεωργίας αλλά και για την εφαρμογή προγραμμάτων Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Μέρος του Constellation της Open Cosmos

Πέρα από αυτά δε, οι επτά αυτοί δορυφόροι θα ενταχθούν στο Open Constellation, το καινοτόμο διεθνές συνεργατικό σμήνος της Open Cosmos που επιτρέπει σε κυβερνήσεις, ερευνητικά ιδρύματα καιεπιχειρήσεις να συμμετέχουν στην παρατήρηση της Γης με μικρότερο κόστος και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Το δίκτυο αυτό περιλαμβάνει σήμερα την Ισπανία, την Πορτογαλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Αποτελεί δε μια πρωτοβουλία που υλοποιείται για πρώτη φορά σε τέτοια κλίμακα στην Ευρώπη-και αποκτά πρόσβαση σεολόκληρο το σμήνος δορυφόρων της υποδομής, αντίνα περιορίζεται μόνο στους δικούς τηςδορυφόρους.

«Δημιουργήσαμε τηνOpen Cosmosμε την πεποίθηση ότι η πρόσβαση στο διάστημα πρέπει να είναι ανοιχτή, συνεργατική και να απαντά αποτελεσματικά σε υπαρκτές προκλήσεις. Η Ελλάδα είναι πλέον ένα κομβικό σημείο αυτής της προσπάθειας. Με τις υποδομές μας στην Παλλήνη, τους ελληνικούς δορυφόρους που κατασκευάζουμε, και τη συμμετοχή της χώρας στο Open Constellation, η Ευρώπη αποκτά ένα νέο κέντρο παραγωγής και αξιοποίησης διαστημικήςτεχνολογίας με ισχυρή διεθνή προοπτική» ανέφερε ο Rafel Jordà Siquier, Ιδρυτής και CEO της Open Cosmos από την ίδια εκδήλωση.

«Η Ελλάδα έχει πλέον το ταλέντο, τις υποδομές και το όραμα για να διαμορφώσει μια αυτόνομη αλυσίδα παραγωγής διαστημικής τεχνολογίας που θα υπηρετεί τη χώρα, θα ενδυναμώνει την οικονομία και θα ωφελεί τις επόμενες γενιές» ανέφερε από πλευράς της η κα η Μαρία Καλαμά, Managing Director της Open Cosmos Aegean στο πλαίσιο της εκδήλωσης.

Σημειωτέον ότι η Open Cosmos Aegean απασχολεί σήμερα σχεδόν 30 μηχανικούς και εξειδικευμένους επαγγελματίες, πολλοί από τους οποίους επέστρεψαν στην Ελλάδα μετά από διεθνή καριέρα, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός νέου κόμβου διαστημικής τεχνογνωσίας στη χώρα. Ακόμη,στην εταιρία απασχολούνται αλλοδαποί μηχανικοί και επαγγελματίες που επέλεξαν την Open Cosmosκαι και την Ελλάδα ως βάση τους

Προς διπλασιασμό της συμμετοχής στην ESA

Όπως εξήγησε ο κ. Παπαστεργίου, το σχέδιο για την παρουσία της χώρας στο διάστημα δημιουργήθηκε βασιζόμενο στις πραγματικές ανάγκες και πλέον το διαστημικό οικοσύστημα, το οποίο στο παρελθόν υπήρχε χωρίς συγκεκριμένο όραμα, είναι μεγάλο.

Το γεγονός επισφραγίζεται από το ότι η χώρα συζητά πλέον τον διπλασιασμό της συμμετοχής της στην ESA, αλλά και από εταιρείες όπως η Open Cosmos που επενδύουν στη χώρα. Προανήγγειλε δε ότι τις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν και άλλες σχετικές ανακοινώσεις.

Ποια είναι η Open Cosmos

H Open Cosmos ιδρύθηκε το 2015 στο Ηνωμένο Βασίλειο με στόχο να κάνει την πρόσβαση στο διάστημα απλή, γρήγορη και οικονομικά προσιτή. Έχει ως αντικείμενοτον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία δορυφόρων, την παροχή δορυφορικών υπηρεσιών και τη διαχείριση δεδομένων παρατήρησης Γης. Σήμερα δραστηριοποιείται μεταξύ άλλων σε Ελλάδα,Ισπανία, Πορτογαλία και Ηνωμένο Βασίλειο.

Σήμερα εντάσσεται στους κορυφαίους ανεξάρτητους διαστημικούς φορείς στην Ευρώπη, με έσοδα που ιστορικά έχουν καταγράψει αύξηση κατά >100% ετησίως και κεφαλαιακή ενίσχυση 50 εκατ.δολ. (2023) από ευρωπαϊκά funds (ETFPartners,TrillImpact,A&G).

Τα κύρια προϊόντα της περιλαμβάνουν υποδομές, με μια ολοκληρωμένη υπηρεσία εκτόξευσηςδορυφόρων, δεδομένα και Τεχνητή Νοημοσύνη μέσω ιδιόκτητης πλατφόρμας δεδομένων καιτου συνεργατικού σμήνους δορυφόρων, καθώς και συνδεσιμότητα με τηλεπικοινωνίες και υπηρεσίες Internet of Things (IoT).

