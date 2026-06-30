Νομοσχέδιο με 4 στεγαστικές παρεμβάσεις για επιτάχυνση της αξιοποίησης δημοσίων ακινήτων

Η επιτάχυνση της αξιοποίησης δημόσιων ακινήτων, αλλά και ένα νέο πακέτο στεγαστικών παρεμβάσεων που θα αυξήσουν το οικιστικό απόθεμα μπαίνουν στο επίκεντρο του νέου νομοσχεδίου του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.
Το σχέδιο νόμου που επεξεργάστηκε η αρμόδια υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, στοχεύει στη δημιουργία των πρώτων κοινωνικών κατοικιών το 2028, εντός των ανενεργών στρατοπέδων, με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο.
Το νέο πλαίσιο στεγαστικών παρεμβάσεων, έτσι όπως περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου με τίτλο «Προσωπικός Βοηθός, Πρώιμη Παρέμβαση και λοιπές ενεργητικές πολιτικές για άτομα με αναπηρία, ρυθμίσεις στεγαστικής πολιτικής και άλλες διατάξεις» αφορά τους εξής άξονες:
- Διευκολύνεται η αλλαγή χρήσης για την αξιοποίηση υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος με στόχο την κάλυψη αναγκών κατοικίας. Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις θα επιτρέπεται η μετατροπή κτιρίων σε κατοικίες ακόμη και σε περιπτώσεις όπου ισχύουν διαφορετικές χρήσεις γης, με στόχο να αξιοποιηθούν κτίρια που σήμερα παραμένουν κενά ή υποχρησιμοποιούνται. Παράλληλα, θεσπίζεται σημαντική δικλείδα ασφαλείας ώστε οι νέες κατοικίες να μην καταλήξουν άμεσα στην αγορά της βραχυχρόνιας μίσθωσης (τύπου Airbnb) για διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών.
- Από το φορολογικό έτος 2026 και εφεξής, το εισόδημα που αποκτούν δήμοι, περιφέρειες, τα νομικά πρόσωπα αυτών και ιδίως οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου περί υποκειμένων του φόρου, από την εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ακινήτων τα οποία εντάσσονται σε προγράμματα κοινωνικής μίσθωσης ή σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται ή επιδοτούνται από ενωσιακούς πόρους για την επίτευξη σκοπών στέγασης ευάλωτων ομάδων, απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος, για όσο χρόνο διαρκεί η εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση.
- Οι ωφελούμενοι του προγράμματος «ΚΑΛΥΨΗ» οι οποίοι, μετά από τη λήξη του δικαιώματός τους, απεντάσσονται από το πρόγραμμα δικαιούνται να λάβουν επίδομα στέγασης έως 300 ευρώ, κατόπιν ηλεκτρονικής υποβολής σχετικής αίτησης σε ειδική πλατφόρμα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), για χρονικό διάστημα 12 μηνών, υπό την προϋπόθεση ότι υφίσταται ενεργή σύμβαση μίσθωσης για το χρονικό διάστημα αυτό. Η νέα μίσθωση πρέπει να έχει τεθεί σε ισχύ εντός έξι μηνών από την ημερομηνία απένταξης από το πρόγραμμα.
- Για τις ανάγκες στέγασης του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και δημιουργίας κοινωνικών κατοικιών, μπορεί να εγκρίνονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, σε ακίνητα ή τμήματα ακινήτων ιδιοκτησίας του Ταμείου Ακινήτων Εθνικής Άμυνας ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης για την εγκατάσταση κατοικιών, τη δημιουργία αναγκαίων κοινόχρηστων χώρων. Οι νέες οικιστικές γειτονιές δεν θα έχουν μόνο διαμερίσματα αλλά και κοινόχρηστους χώρους, παιδικές χαρές, αθλητικούς χώρους, βρεφονηπιακούς σταθμούς, χώρους πρασίνου, φαρμακεία, μικρά καταστήματα, κοινωνικές υπηρεσίες κ.α.