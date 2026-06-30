Νομοσχέδιο με 4 στεγαστικές παρεμβάσεις για επιτάχυνση της αξιοποίησης δημοσίων ακινήτων

Το νέο πλαίσιο στεγαστικών παρεμβάσεων περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου με τίτλο «Προσωπικός Βοηθός, Πρώιμη Παρέμβαση και λοιπές ενεργητικές πολιτικές για άτομα με αναπηρία, ρυθμίσεις στεγαστικής πολιτικής και άλλες διατάξεις»

Η επιτάχυνση της αξιοποίησης δημόσιων ακινήτων, αλλά και ένα νέο πακέτο στεγαστικών παρεμβάσεων που θα αυξήσουν το οικιστικό απόθεμα μπαίνουν στο επίκεντρο του νέου νομοσχεδίου του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Το σχέδιο νόμου που επεξεργάστηκε η αρμόδια υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, στοχεύει στη δημιουργία των πρώτων κοινωνικών κατοικιών το 2028, εντός των ανενεργών στρατοπέδων, με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο.

Το νέο πλαίσιο στεγαστικών παρεμβάσεων, έτσι όπως περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου με τίτλο «Προσωπικός Βοηθός, Πρώιμη Παρέμβαση και λοιπές ενεργητικές πολιτικές για άτομα με αναπηρία, ρυθμίσεις στεγαστικής πολιτικής και άλλες διατάξεις» αφορά τους εξής άξονες: