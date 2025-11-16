Reuters: Ο Τραμπ αγοράζει ομόλογα από τομείς που ωφελούνται απ' τις πολιτικές του

Από τα τέλη Αυγούστου ως τις αρχές Οκτωβρίου προέβη σε αγορές τουλάχιστον 82 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αγόρασε τουλάχιστον 82 εκατομμύρια δολάρια σε εταιρικά και δημοτικά ομόλογα από τα τέλη Αυγούστου έως τις αρχές Οκτωβρίου, συμπεριλαμβανομένων νέων επενδύσεων σε τομείς που επωφελούνται από τις πολιτικές του, σύμφωνα με οικονομικές καταστάσεις που δημοσιοποιήθηκαν το Σάββατο, αναφέρει το Reuters.

Σύμφωνα με τα έγγραφα που δημοσιεύθηκαν από το Γραφείο Κυβερνητικής Ηθικής των ΗΠΑ, ο Τραμπ πραγματοποίησε περισσότερες από 175 χρηματοοικονομικές αγορές από τις 28 Αυγούστου έως τις 2 Οκτωβρίου. Οι γνωστοποιήσεις, οι οποίες έγιναν βάσει νόμου διαφάνειας του 1978 που ονομάζεται Πράξη Ηθικής στην Κυβέρνηση (Ethics in Government Act), δεν αναφέρουν τα ακριβή ποσά για κάθε αγορά, παρέχοντας μόνο το σύνολο της αξίας των αγορών.

Τα περισσότερα από τα περιουσιακά στοιχεία που αναφέρονται στις καταστάσεις που ανακοινώθηκαν το Σάββατο αποτελούνται από ομόλογα που εκδίδονται από δήμους, πολιτείες, κομητείες, σχολικές περιφέρειες και άλλους φορείς που σχετίζονται με δημόσιες υπηρεσίες.

Οι νέες επενδύσεις του Τραμπ σε ομόλογα καλύπτουν διάφορους κλάδους, συμπεριλαμβανομένων τομέων που έχουν ήδη ωφεληθεί - ή ωφελούνται - από τις αλλαγές πολιτικής της κυβέρνησής του, όπως η χρηματοοικονομική απορρύθμιση.

Τα εταιρικά ομόλογα που απέκτησε ο Τραμπ περιλαμβάνουν εκδόσεις από κατασκευαστές μικροτσίπ όπως οι Broadcom και Qualcomm, τεχνολογικές εταιρείες όπως η Meta Platforms, λιανοπωλητές όπως η Home Depot και η CVS Health, καθώς και τράπεζες της Wall Street όπως οι Goldman Sachs και Morgan Stanley.

Οι αγορές χρέους επενδυτικών τραπεζών στα τέλη Αυγούστου περιελάμβαναν ομόλογα της JP Morgan. Την Παρασκευή, ο Τραμπ ζήτησε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ να ερευνήσει την JP Morgan σχετικά με τους δεσμούς της με τον αείμνηστο χρηματοδότη και καταδικασμένο σεξουαλικό παραβάτη Τζέφρι Έπσταϊν. Η τράπεζα έχει δηλώσει ότι μετανιώνει για τους παλαιούς δεσμούς της με τον Έπσταϊν και ότι δεν τον βοήθησε να διαπράξει «αποτρόπαιες πράξεις».

Ο Τραμπ απέκτησε επίσης ομόλογα της Intel αφότου η αμερικανική κυβέρνηση, υπό την καθοδήγησή του, απέκτησε μερίδιο στην εταιρεία.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό το Σάββατο. Η κυβέρνηση είχε δηλώσει παλαιότερα ότι ο Τραμπ εξακολουθεί να καταθέτει τις υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις των επενδύσεών του, αλλά ούτε ο ίδιος ούτε η οικογένειά του παίζουν ρόλο στη διαχείριση του χαρτοφυλακίου, το οποίο διαχειρίζεται ανεξάρτητος χρηματοοικονομικός φορέας.

Ο Τραμπ, ο οποίος απέκτησε την περιουσία του στον κλάδο των ακινήτων πριν εισέλθει στην πολιτική, έχει δηλώσει προηγουμένως ότι έθεσε τις εταιρείες του σε ένα καταπίστευμα που εποπτεύεται από τα παιδιά του.

Μια γνωστοποίηση που κατατέθηκε τον Αύγουστο έδειξε ότι ο Τραμπ είχε αγοράσει περισσότερα από 100 εκατομμύρια δολάρια σε ομόλογα από τότε που επέστρεψε στην προεδρία στις 20 Ιανουαρίου. Ο Τραμπ υπέβαλε επίσης τον ετήσιο φάκελο γνωστοποίησής του τον Ιούνιο, ο οποίος έδειξε ότι τα έσοδα από τις διάφορες επιχειρήσεις του εξακολουθούν τελικά να καταλήγουν σε αυτόν, γεγονός που ενισχύει ανησυχίες για ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφερόντων.

Στην ετήσια εκείνη γνωστοποίηση, η οποία φαίνεται ότι κάλυπτε το ημερολογιακό έτος 2024, ο Τραμπ ανέφερε περισσότερα από 600 εκατομμύρια δολάρια σε εισόδημα από κρυπτονομίσματα, γήπεδα γκολφ, άδειες εκμετάλλευσης και άλλες δραστηριότητες. Έδειξε επίσης ότι η στροφή του Τραμπ προς τα κρυπτονομίσματα είχε ενισχύσει σημαντικά τον πλούτο του.

Συνολικά, η γνωστοποίηση του Ιουνίου ανέφερε περιουσιακά στοιχεία αξίας τουλάχιστον 1,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με υπολογισμό του Reuters εκείνη την περίοδο.

Φωτογραφία @AP

