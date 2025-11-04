Αναβάλλεται η προγραμματισμένη για συνεδρίαση της Βουλής για τα ΕΛΤΑ

Η Βουλή ενημερώθηκε από το Υπερταμείο για την παραίτηση του κ. Σκλήκα. Το Υπερταμείο ενημερώνει τη Βουλή ότι θα συνεδριάσει το ΔΣ για να κάνει δεκτή την παραίτησή του.

Αναβάλλεται η προγραμματισμένη για σήμερα κοινή συνεδρίαση των κοινοβουλευτικών επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων και Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης για θέματα των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) και ειδικότερα για την αναστολή λειτουργίας καταστημάτων σε όλη τη χώρα.

Τα μέλη των Επιτροπών είχε προγραμματιστεί να ενημερώσουν ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτριος Παπαστεργίου, ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Αθανάσιος Πετραλιάς, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, Ιωάννης Παπαχρήστου και ο Διευθύνων Σύμβουλος των ΕΛΤΑ, Γρηγόριος Σκλήκας, ο οποίος υπέβαλε την παραίτησή του.

Με το Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη επικοινώνησε ο πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος και δήλωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επιθυμεί να προχωρήσει κανονικά σήμερα η συνεδρίαση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ