Σπανάκης: Έργα 6,5 δισ. στην Τοπική Αυτοδιοίκηση συμπεριλαμβανομένης και της οδικής ασφάλειας

Στη συμβολή της καινοτομίας και της δημιουργίας στην τεχνολογία της αυτοκίνησης για βιώσιμες και ανθρώπινες πόλεις αναφέρθηκε ο υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης απευθύνοντας σήμερα χαιρετισμό στο 4ο Formula Student Festival 2025 που διεξάγεται στη Γλυφάδα, στο χώρο του Παλαιού Δημαρχείου.

Μιλώντας σε ένα από τα μεγαλύτερα Φεστιβάλ τεχνογνωσίας που πραγματοποιείται με τη συμμετοχή φοιτητών και φοιτητριών από τις Πολυτεχνικές Σχολές της χώρας και στο οποίο παρουσιάζονται στο ευρύ κοινό μονοθέσια οχήματα τύπου Formula 1, όλα σχεδιασμένα και κατασκευασμένα από τους φοιτητές/τήτριες με έμφαση στις εναλλακτικές πηγές ενέργειας αξιοποιώντας μεθόδους υψηλής τεχνολογίας, ο κ. Σπανάκης τόνισε πως «το Υπουργείο Εσωτερικών, η Κυβέρνηση θα είναι παρούσα προκειμένου αυτές οι δράσεις, αυτή η καινοτομία, αυτές οι πρωτοβουλίες, να ενταχθούν και να εφαρμοσθούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Μια Τοπική Αυτοδιοίκηση που τα τελευταία έξι χρόνια» όπως υπογράμμισε ο υφυπουργός Εσωτερικών «επενδύει σε έργα πολλών ειδών, ύψους άνω των 6,5 δισ. ευρώ και κυρίως σε έργα οδικής ασφάλειας». «Θέλουμε τις πόλεις μας να είναι σύγχρονες και να μην έχουν τίποτα να ζηλέψουν από άλλες Ευρωπαϊκές πόλεις» είπε ο κ. Σπανάκης, αναφέροντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα την πόλη της Γλυφάδας. Τέλος, συνεχάρη θερμά τους φοιτητές των Πολυτεχνικών Σχολών για τα εντυπωσιακά οχήματα που έχουν δημιουργήσει, συζήτησε και φωτογραφήθηκε με την Ομάδα Φοιτητών Πολυτεχνείου Κρήτης και δεν παρέλειψε να καθίσει ως «πιλότος» σε ένα από τα cockpit.

Πηγ΄: ΑΠΕ - ΜΠΕ