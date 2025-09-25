Πολιτική | Διεθνή

Η Ουκρανία ανακοίνωσε την αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων με τη Συρία

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Η Ουκρανία ανακοίνωσε την αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων με τη Συρία
Βολοντίμιρ Ζελένσκι / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Η Ουκρανία και η Συρία αποκατέστησαν επισήμως τις διπλωματικές σχέσεις τους, καθώς οι πρόεδροι των δύο χωρών συναντήθηκαν χθες Τετάρτη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ανακοίνωσε ο ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι.

Η Ουκρανία και η Συρία αποκατέστησαν επισήμως τις διπλωματικές σχέσεις τους, καθώς οι πρόεδροι των δύο χωρών συναντήθηκαν χθες Τετάρτη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ανακοίνωσε ο ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι.

Το Κίεβο είχε διακόψει τις διπλωματικές σχέσεις με τη Δαμασκό το 2022 όταν το καθεστώς του Μπασάρ αλ Άσαντ αναγνώρισε την «ανεξαρτησία» ουκρανικών περιφερειών που ελέγχονταν από τις ρωσικές δυνάμεις μετά την εισβολή των στρατευμάτων της Μόσχας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Έβγαλε το προσωπείο ο Ερντογάν για Αιγαίο και Κύπρο - Απαλός Γερουλάνος αιφνιδιάζει Ανδρουλάκη

Άντρας, 50άρης και Έλληνας ο μέσος επιχειρηματίας - Ασχολείται με το εμπόριο, πληρώνει τις φθηνότερες εισφορές

Τηλεπικοινωνίες: Στον αγώνα για υψηλότερες ταχύτητες internet ρίχνονται οι πάροχοι

tags:
Ουκρανία
Συρία

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider