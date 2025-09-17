Βουλή: Στοχευμένες αλλαγές για την επιτάχυνση απορρόφησης των αναπτυξιακών πόρων   

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε από την επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, επί της αρχής, το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Ενίσχυση των υπηρεσιών των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και συναφή οργανωτικά και διοικητικά ζητήματα».

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε από την επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, επί της αρχής, το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Ενίσχυση των υπηρεσιών των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και συναφή οργανωτικά και διοικητικά ζητήματα». Υπέρ του σχεδίου νόμου τάχθηκε η ΝΔ, καταψήφισε το ΚΚΕ, επιφύλαξη για την τελική τους στάση στην Ολομέλεια δήλωσαν τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το νομοσχέδιο έχει προγραμματιστεί να συζητηθεί στην Ολομέλεια την προσεχή εβδομάδα.

Στην επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, τις θέσεις τους επί του νομοσχεδίου, διατύπωσαν φορείς οι οποίοι, στη συντριπτική πλειονότητα, εκπροσωπούν υπηρεσίες που έχουν στην αρμοδιότητα τους τη διαχείριση και λειτουργία αναπτυξιακών προγραμμάτων. Όπως ανέφεραν, με το νομοσχέδιο εισάγονται ρυθμίσεις που αποσαφηνίζουν διαδικασίες πληρωμών, αποτρέπουν άσκοπες καθυστερήσεις της υλοποίησης των έργων, ενώ σε θετική κατεύθυνση είναι οι προβλέψεις για μισθολογικά κίνητρα σε στελέχη του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, υπηρεσιών που εμπλέκονται στην υλοποίηση των προγραμμάτων. Εκτίμησαν επίσης ότι αποτρέπονται δυσλειτουργίες που είναι σε βάρος της ομαλής εκτέλεσης των έργων, ότι εισάγονται στοχευμένες βελτιώσεις στη διαχείριση και αξιοποίηση των λιγνιτικών περιοχών που βρίσκονται στη διαδικασία της Μετάβασης, ώστε να είναι ταχύτερη και αποτελεσματικότερη η ανάπτυξη νέων οικονομικών δραστηριοτήτων σε αυτά τα εδάφη.

Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που εκπροσωπήθηκαν στη διαδικασία της ακρόασης φορέων, είπαν ότι πολλές ρυθμίσεις εισάγονται μετά από προτάσεις που είχαν υποβάλλει για την εύρυθμη και αποτελεσματικότερη λειτουργία τους

Ο διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του ΤΑΑ Ορέστης Καβαλάκης, αφού τόνισε ότι το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 αποτελεί το μεγαλύτερο και ταχύτερο χρηματοδοτικό εργαλείο που έχει στη διάθεσή της η Ελλάδα, επισήμανε ότι η χρηματοδότηση των έργων γίνεται βάσει των επιδόσεων και την επίτευξη συγκεκριμένων οροσήμων και στόχων και όχι με την πραγματοποίηση δαπανών. Υπάρχουν συνεπώς, πολύ σφικτά χρονοδιαγράμματα, είπε ο κ. Καβαλάκης και αναφέρθηκε στην υλοποίηση του ΤΑΑ ενημερώνοντας την επιτροπή Οικονομικών: «Στις εκταμιεύσεις η χώρα μας, από τα 36 δισ. ευρώ που μας αναλογούν, έχει ήδη εισπράξει 21,3 δισ., δηλαδή σχεδόν το 60% των πόρων που αναλογούν στη χώρα. Επίσης η Ελλάδα είναι πρώτη, ως προς τους πόρους που έχει εκταμιεύσει, ως ποσοστό του ΑΕΠ το 2023 ενώ βρίσκεται στην 8η θέση, μεταξύ των 27 κρατών μελών, όσον αφορά τις εκταμιεύσεις, ως ποσοστό του συνολικού προϋπολογισμού της σχεδίασης. Τον Ιούλιο, όπως γνωρίζετε, η Ελλάδα υπέβαλε και το έκτο αίτημα πληρωμής, επιχορηγήσεων ύψους 2,1 δισ. ευρώ, όπου με την ολοκλήρωσή του, οι συνολικές εκταμιεύσεις θα είναι 23,4 δισ. ευρώ, άρα σε ποσοστό 65% των συνολικών πόρων που της αναλογούν. Τα εκπληρωμένα ορόσημα και στόχοι ανέρχονται σε 139, ήτοι στο 37% του συνόλου, δηλαδή στον μέσο όρο για όλα τα κράτη μέλη. Ακριβώς όμως επειδή τα ορόσημα αποτυπώνουν υλοποίηση επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων, όπου λήγουν και καταλήγουν στο τέλος του Ταμείου, είναι φυσικό, ο μεγαλύτερος αριθμός των οροσήμων να συγκεντρώνεται στο τέλος του προγράμματος. Αυτό ισχύει για όλα τα κράτη μέλη. Με την ολοκλήρωση όμως του έκτου αιτήματος πληρωμής, που μέχρι στιγμής η αξιολόγησή του βαίνει θετικώς από την ΕΕ, ο συνολικός αριθμός των πληρωμένων οροσήμων θα ανέλθει σε 178 και άρα στο 47% των οροσήμων και στόχων».

Αναφορικά με την απορρόφηση, ο διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του ΤΑΑ είπε ότι για σκέλος των επιχορηγήσεων, οι πληρωμές έχουν φτάσει στα 10,84 δισ. ευρώ, άρα σε ποσοστό η απορρόφηση ανέρχεται σε 43%, επί του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων. Για το 2025 ο στόχος των πληρωμών, για το πρώτο και δεύτερο τρίμηνο, έχει υπερκαλυφθεί, και «βαίνουμε καλώς», για την επίτευξη του στόχου του τρίτου τριμήνου. Σε σχέση τις εκταμιεύσεις των δανείων, ο κ. Καβαλάκης είπε ότι έχουν ήδη τεθεί στην αγορά δάνεια 8,9 δισ. ευρώ. «Οι πόροι λοιπόν του ΤΑΑ, συνολικά από επιχορηγήσεις και δάνεια που έχουν διοχετευθεί και διοχετεύονται στην πραγματική οικονομία, ανέρχονται σε 19,74 δισ.», είπε ο κ. Καβαλάκης και τόνισε ότι το νομοσχέδιο εισάγει απαραίτητες αλλαγές, γιατί «όσο πλησιάζουμε στη λήξη του προγράμματος ανεβαίνει και ο πήχης των πληρωμών και πρέπει να γίνει ό,τι είναι αναγκαίο για να επιταχυνθούν αυτές οι πληρωμές».

Ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητήριου Ελλάδας Κωνσταντίνος Κόλλιας είπε ότι το νομοσχέδιο είναι μια σημαντική ευκαιρία, για τη βελτίωση της απορρόφησης των διαθέσιμων πόρων και τη δημιουργία σταθερού και διαφανούς περιβάλλοντος για επενδύσεις και ανάπτυξη. «Η συνεχής προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου, η ενσωμάτωση καλών πρακτικών και η ενεργής στήριξη της επιχειρηματικότητας, αποτελούν βασικές προϋποθέσεις, για τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το ΟΕΕ τοποθετείται θετικά επί του νομοσχεδίου γιατί περιλαμβάνει διατάξεις με σκοπό την ενίσχυση της εύρυθμης λειτουργίας και της στελέχωσης των υπηρεσιών των αναπτυξιακών προγραμμάτων και των φορέων που εποπτεύονται από τον αρμόδιο υπουργό για το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων καθώς και την επιτάχυνση της απορρόφησης των ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων», είπε ο κ. Κόλλιας και σημείωσε ότι οι ρυθμίσεις που εισάγονται είναι αναγκαίες προκειμένου να καλυφθούν κενά και να ενισχυθεί το πλαίσιο ώστε να μην υπάρχουν καθυστερήσεις σε κρίσιμα έργα που συνδέονται με το ΤΑΑ, το νέο ΕΣΠΑ και το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Εκ μέρους του Συνδέσμου Εξαγωγέων, ο Συμεών Διαμαντίδης αναφέρθηκε στη διάταξη του νομοσχεδίου με την οποία αλλάζει το ΔΣ της ΔΕΘ. «Στο ΔΣ συμμετείχαν οι φορείς της πόλης, ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων, Βιομηχανιών, τα επιμελητήρια. Το ΔΣ θα είναι πλέον από το Υπερταμείο στο οποίο ανήκει η ΔΕΘ. Όλοι οι φορείς διαμαρτύρονται γι΄αυτό», είπε ο κ. Διαμαντίδης σημειώνοντας: «εμείς είμαστε οι ίδιοι επιχειρηματίες και γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε σε μια έκθεση, τι πρέπει να κάνουμε για να προσελκύσουμε πελάτες, η δικιά συμβολή θα ήταν ουσιαστική. Αν δεν μπορεί να συμμετέχουν και τα εννέα μέλη στο ΔΣ, παρακαλούμε να συμμετέχει ένας ή δύο πρόεδροι από φορείς της Θεσσαλονίκης, να ακούγεται η φωνή μας, δεδομένου ότι έχουμε συμβάλει ώστε η ΔΕΘ να μεγαλώσει».

Ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου των Εργαζομένων στη ΜΟΔ Νίκος Καραγεωργόπουλος είπε ότι το νομοσχέδιο αγνοεί τα αιτήματα τους, εισαγάγει αδιαφάνεια και αναξιοκρατία στο περιβάλλον του ΕΣΠΑ. Κατηγόρησε επίσης την πολιτική ηγεσία του υπουργείου ως υπεύθυνη για την έλλειψη θεσμικού διαλόγου με τον συνδικαλιστικό φορέα των εργαζομένων στη ΜΟΔ.

«Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή αποτελεί ένα καλό παράδειγμα στην Ευρώπη γι΄ αυτά που πετυχαίνει και να κερδίσει χαμένο έδαφος στις επενδύσεις», ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης και σημείωσε ότι μέσα από τους διαθέσιμους πόρους, στηρίζονται και οι επιχειρήσεις και η κοινωνία, υλοποιούνται έργα. «Θέλουμε να βελτιώσουμε τις διαδικασίες. Εμείς σεβόμαστε τους εργαζόμενους και θεωρούμε ότι όλοι υπηρετούν τον κοινό σκοπό. Και στα δύσκολα για τους εργαζόμενους στη ΜΟΔ, εμείς ήμασταν εκεί, και συζητήσαμε και βρήκαμε κι λύσεις. Εμείς εμπιστευόμαστε και τους δημοσίους υπαλλήλους. Και λέμε ότι προκειμένου να τρέξουν τα προγράμματα, προς όφελος της κοινωνίας, ανοίγουμε το ΕΣΠΑ και σε δημοσίους υπαλλήλους, γιατί τους εμπιστευόμαστε. Ανοίγουμε τη διαδικασία λοιπόν και μάλιστα την ανοίγουμε μέσα από τη ΜΟΔ. Η ΜΟΔ θα κάνει τις προσκλήσεις. Επομένως ενισχύουμε τη διαφάνεια, ενισχύουμε και με τη διαδικασία των προσλήψεων μέσω του ΑΣΕΠ. Σεβόμαστε τη δουλειά που κάνετε. Υπηρετούμε και τον στρατηγικό στόχο, η Ελλάδα να μην χάσει ούτε ένα ευρώ πόρων», είπε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και υπογράμμισε ότι το ΤΑΑ είναι πολύ σημαντικό εργαλείο στο οποίο δεν θα δοθεί παράταση. «Η Ελλάδα παραμένει η πρώτη χώρα στις εκταμιεύσεις σε σχέση με το ΑΕΠ ενώ και στις απορροφήσεις τού ΕΣΠΑ, στις πραγματικές απορροφήσεις, η Ελλάδα έχει τη 2η ή την 3η θέση, ανάμεσα στα κράτη μέλη», ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός και σημείωσε ότι το νομοσχέδιο συμβάλλει στην επιτάχυνση των διαδικασιών.

