Φάμελλος: Η ΔΕΘ οφείλει να παραμείνει δημόσια

Την θέση του ότι η ΔΕΘ πρέπει να παραμείνει δημόσια, επαναλαμβάνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, κάνοντας παράλληλα επίθεση στην κυβέρνηση.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρει: «Δεν πρόλαβαν να σβήσουν τα φώτα της 89ης ΔΕΘ και ο κ. Μητσοτάκης πετάει έξω από τη διοίκηση της Έκθεσης τους παραγωγικούς και αυτοδιοικητικούς φορείς της Θεσσαλονίκης αλλά και τους εργαζόμενους. Με το άρθρο 36 του ν/σ του υπουργείου Οικονομικών, η κυβέρνηση μετατρέπει τον Δήμο Θεσσαλονίκης, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και τους φορείς της Θεσσαλονίκης σε διακοσμητικούς συμβούλους. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επαναλαμβάνει με απόλυτη σαφήνεια: η ΔΕΘ οφείλει να παραμείνει δημόσια, να ανήκει στη Θεσσαλονίκη και στους φορείς της, και όχι να υποτάσσεται σε κυβερνητικούς σχεδιασμούς που αλλοιώνουν τον χαρακτήρα και τον ρόλο της».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ