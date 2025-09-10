Κομισιόν: Έρχεται κοινοτική παρέμβαση για τα Airbnb - Τα 3 μέτρα για τη στέγαση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αναθεωρήσει τους κανόνες της για τις κρατικές αρωγές ώστε να καταστήσει δυνατό να ληφθούν από τις χώρες μέτρα στήριξης της στέγασης, δήλωσε σήμερα η πρόεδρος της Κομισιόν.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αναθεωρήσει τους κανόνες της για τις κρατικές ενισχύσεις ώστε να καταστήσει δυνατό να ληφθούν από τις χώρες μέτρα στήριξης της στέγασης, δήλωσε σήμερα η πρόεδρος της Κομισιόν στην ετήσια ομιλία της για την Κατάσταση της Ένωσης που εκφώνησε σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

«Αφού λάβαμε τις συνεισφορές σας, θα παρουσιάσουμε το πρώτο Ευρωπαϊκό Σχέδιο Προσιτής Στέγασης που έχει γίνει ποτέ ώστε να κάνουμε τη στέγαση πιο προσιτή, πιο βιώσιμη και καλύτερης ποιότητας», τόνισε η επικεφαλής της Κομισιόν, προαναγγέλλοντας παράλληλα κοινοτική παρέμβαση για τα airbnb αλλά και μέτρα για τη διευκόλυνση κατασκευής νέων κατοικιών και φοιτητικών εστιών.

«Θα είναι μια ευρωπαϊκή προσπάθεια, που θα βασίζεται στις τοπικές συνθήκες», τόνισε η κ. Λάιεν, σημειώνοντας πως «θα πρέπει να αναμορφώσουμε ριζικά το πώς αντιμετωπίζουμε αυτό το ζήτημα».

Τα 3 μέτρα για τη στέγαση

Όπως ανέφερε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, «η στέγαση είναι θέμα αξιοπρέπειας. Είναι θέμα δικαιοσύνης. Και αφορά το μέλλον της Ευρώπης». Αναφερόμενη στα ζητήματα της στέγασης αναφέρθηκε στους 3 άξονες στους οποίους θα κινηθούν οι πρωτοβουλίες της Κομισιόν:

Αναθεώρηση των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, ώστε να μπορέσουν να ληφθούν μέτρα στήριξης της στέγασης. Διευκόλυνση της κατασκευής νέων κατοικιών και φοιτητικών εστιών. Νομική πρωτοβουλία σχετικά με τις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις, ώστε να αντιμετωπίσουμε τα εναπομένοντα ζητήματα.

«Πρέπει να συστρατευθεί όλη η κοινωνία, όλοι οι νομοθέτες και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη», υπογράμμισε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. «Στο πνεύμα αυτό, θα συγκαλέσουμε την πρώτη σύνοδο κορυφής της ΕΕ για τη στέγαση, ώστε να διασφαλίσουμε ότι το θέμα θα βρίσκεται στην κορυφή των προτεραιοτήτων μας», συμπλήρωσε η ίδια.