Euractiv: Επιτροπή και Ευρωκοινοβούλιο σε νέα συμφωνία για την ισορροπία εξουσιών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν όπως αποκαλύπτει το Euractiv σε μια καίρια συμφωνία που επανακαθορίζει την ισορροπία εξουσιών στους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η εξέλιξη αυτή χαρακτηρίζεται από Ευρωπαίους αξιωματούχους ως ιστορική, καθώς φιλοδοξεί να αναβαθμίσει τον ρόλο του Κοινοβουλίου στη χάραξη πολιτικής, ενισχύοντας παράλληλα την ευθύνη της Επιτροπής έναντι των εκλεγμένων αντιπροσώπων. Ωστόσο φαίνεται να προκαλεί αντιδράσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (κρατών-μελών).

Η συμφωνία Κομισιόν - Κοινοβουλίου

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Euractiv, οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε έναν νέο μηχανισμό διαβούλευσης και ελέγχου, ο οποίος θα επιτρέπει στο Κοινοβούλιο να έχει αυξημένο λόγο στη διαδικασία προγραμματισμού και εφαρμογής των πολιτικών της Επιτροπής.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναμένεται να έχει ευρύτερη και ταχύτερη ενημέρωση σχετικά με μη δεσμευτικές διεθνείς συμφωνίες ενώ θα ενισχυθεί η παρουσία Επιτρόπων στο Ευρωκοινοβούλιο αναλόγως των ζητημάτων που συζητούνται.

Η συμφωνία προκαλεί ωστόσο ανησυχίες σε εθνικούς διπλωμάτες και κυβερνήσεις κρατών-μελών, οι οποίοι εκφράζουν φόβους ότι μια στενότερη συνεργασία μεταξύ Επιτροπής και Κοινοβουλίου μπορεί να περιορίσει τη δυνατότητα παρέμβασής τους στο ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο. Κάποιοι μάλιστα μιλούν για «παράκαμψη» του Συμβουλίου με τρόπο που δεν προβλέπεται στην Ευρωπαϊκή Συνθήκη.