Ο Νετανιάχου καλεί τους κατοίκους της πόλης της Γάζας να φύγουν

Newsroom
Ο Νετανιάχου καλεί τους κατοίκους της πόλης της Γάζας να φύγουν
Μπενιαμίν Νετανιάχου / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποίησε σήμερα τους κατοίκους της πόλης της Γάζας να φύγουν το συντομότερο δυνατόν, λίγες ώρες αφότου το Ισραήλ προανήγγειλε ότι θα εντείνει τις αεροπορικές επιδρομές στην περιοχή.

Απευθυνόμενος στους κατοίκους της πόλης της Γάζας, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ τόνισε: «Ακούστε με προσεκτικά: Σας έχουν προειδοποιήσει, φύγετε τώρα!». Ο Νετανιάχου ανέφερε επίσης ότι οι ισραηλινές δυνάμεις ανασυντάσσονται και συγκεντρώνονται στην πόλη της Γάζας ενόψει χερσαίων επιχειρήσεων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ισραήλ
Μπενιαμίν Νετανιάχου
Γάζα

