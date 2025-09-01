Ράπτη: Σε εφαρμογή το πρόγραμμα «Οι νταντάδες της γειτονιάς»

Τον καθοριστικό ρόλο του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας στη στήριξη της οικογένειας και την αντιμετώπιση κρίσιμων κοινωνικών ζητημάτων, ανέδειξε η υφυπουργός, Έλενα Ράπτη.

Τον καθοριστικό ρόλο του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας στη στήριξη της οικογένειας και την αντιμετώπιση κρίσιμων κοινωνικών ζητημάτων, ανέδειξε η υφυπουργός, Έλενα Ράπτη, μιλώντας στο ΕΡΤNews.

Η κ. Ράπτη παρουσίασε το πρόγραμμα «Νταντάδες της γειτονιάς», που στόχο έχει να βοηθήσει τους γονείς με παιδιά ηλικίας 2 μηνών έως 2,5 ετών, ώστε να παραμείνουν στην εργασία τους και να διευκολυνθούν στην καθημερινότητά τους.

Το πρόγραμμα επιδοτεί με:

500 ευρώ για πλήρη απασχόληση,

300 ευρώ για μερική απασχόληση,

δίνοντας τη δυνατότητα στη μητέρα ή στον πατέρα (σε μονογονεϊκή οικογένεια) να επιλέξει πιστοποιημένο φροντιστή. Το εισοδηματικό όριο για ένταξη στο πρόγραμμα είναι 24.000 ευρώ ετησίως ανά γονέα.

Οι φροντιστές –οι «νταντάδες»– θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια, όπως απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης, παρακολούθηση online σεμιναρίου, πιστοποιητικά υγείας, πρώτων βοηθειών και λευκό ποινικό μητρώο. Η πιλοτική φάση εφαρμόστηκε σε 62 δήμους με 925 συμφωνητικά. Το φθινόπωρο αναμένεται η καθολική εφαρμογή με περίπου 4.500 συμφωνητικά σε όλη τη χώρα.

Η κ. Ράπτη αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα «Συμπερίληψη», το οποίο στοχεύει στην καταπολέμηση διακρίσεων στον χώρο εργασίας. Όπως είπε, 80.000 εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα συμμετείχαν το καλοκαίρι, έλαβαν πιστοποίηση και σήμερα καταβάλλεται η αποζημίωση των 100 ευρώ στους λογαριασμούς τους.

Αντιμετώπιση ενδοοικογενειακής βίας

Παράλληλα, η υφυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στο φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας, τονίζοντας πως «η σιωπή δεν είναι λύση» και καλώντας τις γυναίκες να κάνουν χρήση των δομών υποστήριξης.

Συγκεκριμένα: