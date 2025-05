Δασμοί: Fast track συνομιλίες ΕΕ με τις ΗΠΑ για την επίτευξη συμφωνίας

Η Κομισιόν συμφώνησε με τις ΗΠΑ να επισπεύσουν τις διαπραγματεύσεις, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-φον ντερ Λάιεν και την αναστολή δασμών.

Σε συμφωνία για επιτάχυνση των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ κατέληξε η Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να αποφευχθεί ένας διατλαντικός εμπορικός πόλεμος, σηματοδοτώντας μια πιο «φιλική» προσέγγιση επί του θέματος, λίγες μέρες αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε το μπλοκ πως εκμεταλλεύεται τις Ηνωμένες Πολιτείες και καθυστερεί τις συνομιλίες.

«Υπάρχει πλέον νέα δυναμική στις διαπραγματεύσεις», δήλωσε τη Δευτέρα η Πάουλα Πίνιο, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μία μέρα μετά την τηλεφωνική επικοινωνία της προέδρου της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με τον Τραμπ, σύμφωνα με το Bloomberg. «Συμφώνησαν και οι δύο να επισπεύσουν τις εμπορικές διαπραγματεύσεις και να διατηρήσουν στενή επαφή».

Μετά το τηλεφώνημα, ο Τραμπ παρέτεινε την προθεσμία για την επιβολή δασμών 50% στην ΕΕ έως τις 9 Ιουλίου για να δοθεί περισσότερος χρόνος στις συνομιλίες. «Είχαμε μια πολύ ευχάριστη συνομιλία και συμφώνησα να μεταθέσω την προθεσμία», δήλωσε στους δημοσιογράφους την Κυριακή.

Η φον ντερ Λάιεν με τη σειρά της χαρακτήρισε «καλή» τη συνδιάλεξη με τον Τραμπ, σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X. «Η ΕΕ και οι ΗΠΑ μοιράζονται τη σημαντικότερη και στενότερη εμπορική σχέση στον κόσμο. Η Ευρώπη είναι έτοιμη να προωθήσει τις συνομιλίες γρήγορα και αποφασιστικά. Για να καταλήξουμε σε μια καλή συμφωνία, θα χρειαστούμε τον χρόνο μέχρι τις 9 Ιουλίου», δήλωσε.

Good call with @POTUS.



The EU and US share the world’s most consequential and close trade relationship.



Europe is ready to advance talks swiftly and decisively.



To reach a good deal, we would need the time until July 9.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 25, 2025