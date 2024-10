Μητσοτάκης: Οι πολίτες του Ισραήλ έχουν δικαίωμα να ζουν με ασφάλεια - Έκκληση για κατάπαυση πυρός

«Παράλληλα, επαναλαμβάνουμε την έκκληση μας για απελευθέρωση όλων των ομήρων», συνεχίζει η ανάρτηση.

«Ένα χρόνο μετά τις αποτρόπαιες τρομοκρατικές επιθέσεις της 7η Οκτωβρίου στο Ισραήλ και δεν ξεχνάμε. Οι πολίτες του Ισραήλ έχουν δικαίωμα να ζουν με ασφάλεια», αναφέρει σε ανάρτησή του στο X, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Looking ahead, the region must have a chance for peace and security for all, starting with a ceasefire.

