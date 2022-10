Βρετανία: Τέλος η υπουργός Εσωτερικών, με «εντολή» του Τζέρεμι Χαντ

Ακόμα κίνηση που έρχεται να προστεθεί στις πιέσεις που δέχεται η κυβέρνηση της Λιζ Τρας.

Τελευταία ενημέρωση: 19:00

Η Σουέλα Μπράβερμαν αποτελεί παρελθόν από το υπουργείο Εσωτερικών της Βρετανίας, σύμφωνα με πληροφορίες του Guardian, σε μια ακόμα κίνηση που έρχεται να προστεθεί στις πιέσεις που δέχεται η κυβέρνηση της Λιζ Τρας.

Όπως ανέφερε ο Guardia, η αποχώρηση της Μπράβερμαν έρχεται καθώς η ίδια φαίνεται να έχει δυσαρεστηθεί από τον νέο υπουργό Οικονομικών της χώρας, Τζέρεμι Χαντ.

Σύμφωνα με τον Guardian, που επικαλείται καλά πληροφορημένες πηγές, η αποχώρηση της Μπράβερμαν ήταν κατόπιν «εισήγησης» του Χαντ.

Με ανάρτηση της στο Twitter, η τέως -πλέον- υπουργός επιβεβαίωσε την παραίτηση της.

My letter to the Prime Minister. pic.twitter.com/TaWO1PMOF2

— Suella Braverman MP (@SuellaBraverman) October 19, 2022