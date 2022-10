Η διαδικασία εκλογής της Τρας στην ηγεσία από περίπου 170.000 μέλη του κυβερνώντος κόμματος διήρκεσε δύο εβδομάδες μετά την αποχώρηση του Μπόρις Τζόνσον.

Μετά την παραίτηση της Λιζ Τρας, ο νέος ή η νέα πρωθυπουργός της Βρετανίας, θα οριστεί έως την Παρασκευή 28 Οκτωβρίου από το κυβερνών Συντηρητικό Κόμμα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Επιτροπής 1922, Γκράχαμ Μπρέιντι.

«Θα είναι εφικτό να γίνει μια ψηφοφορία και να ολοκληρωθούν οι εκλογές μέχρι την Παρασκευή 28 Οκτωβρίου», διαβεβαίωσε ο Μπρέιντι ενώ σύμφωνα με το Sky News, ο Ρίσι Σουνάκ και η Πένι Μόρντοντ, που διεκδίκησαν την ηγεσία στις προηγούμενες εσωκομματικές εκλογές φέτος, πιστεύεται ότι θα θέσουν εκ νέου υποψηφιότητα για την αντικατάσταση της Τρας.

Ο Μάικλ Γκόουβ δεν θα τεθεί υποψήφιος για την ηγεσία, σύμφωνα με την εφημερίδα Guardian, όπως και ο νέος Βρετανός ΥΠΟΙΚ, Τζέρεμι Χαντ.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τους Times, ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον αναμένεται να είναι υποψήφιος στην αναμέτρηση για την ηγεσία του Συντηρητικού Κόμματος για να αντικαταστήσει τη Λιζ Τρας.

«Κάνει βολιδοσκοπήσεις, αλλά λέγεται ότι πιστεύει ότι είναι ζήτημα εθνικού συμφέροντος», ανέφερε στο ο πολιτικός συντάκτης των Times, Στίβεν Σουίνφορντ.

EXCLUSIVE:

I'm told that Boris Johnson is expected to stand in the Tory leadership contest

He's taking soundings but is said to believe it is a matter of national interesthttps://t.co/SuApE3RmIr

— Steven Swinford (@Steven_Swinford) October 20, 2022