Η προσφυγική κρίση στην Πολωνία «ωρολογιακή βόμβα» για την Κομισιόν

Στα σύνορα της Πολωνίας με τη Λευκορωσία έχουν αποκλειστεί πολλές εκατοντάδες πρόσφυγες, στα πλαίσια της αυξημένης κινητικότητας που έχει προκύψει τους τελευταίους μήνες μέσω Λευκορωσίας. Από την πλευρά τους οι πολωνικές αρχές δηλώνουν έτοιμες να καταστείλουν την «υβριδική απειλή» που προέρχεται από τη Λευκορωσία και ετοιμάζονται να μην αφήσουν κανέναν να περάσει τα πολωνικά σύνορα.

Ο Πολωνός Πρόεδρος, Αντρέι Ντούντα, δήλωσε ότι «το καθεστώς της Λευκορωσίας επιτίθεται στα πολωνικά σύνορα και την ΕΕ, με απαράμιλλο τρόπο», κατηγορώντας για πολλοστή φορά τη Λευκορωσία ότι ενθαρρύνει την παράνομη διέλευση προσφύγων από Αφρική και Μ. Ανατολή (κυρίως Αφγανούς) ως «αντίποινα» απέναντι στις κυρώσεις που έχει επιβάλλει η Ε.Ε. στη χώρα για παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Ντούντα, δήλωσε ότι η απόκρουση του «υβριδικού πολέμου» και οποιαδήποτε απώθηση των προσφύγων, γίνεται ως «μέρος των υποχρεώσεων της Πολωνίας ως μέλος της Ευρωπαhttps://www.insider.gr/eidiseis/198251/polonia-apeileitai-i-asfaleia-olokliris-tis-ee-apo-ti-metanasteytiki-krisi-staϊκής Ένωσης». Συμπληρωματικά, ο εκπρόσωπος των πολωνικών δυνάμεων ασφαλείας, έκανε λόγο για ενεργητική βοήθεια της Λευκορωσίας προς τους πρόσφυγες για να παραβιάσουν τα σύνορα.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός, Ματέους Μοραβιέτσκι, επισκέφτηκε τα σύνορα σήμερα το πρωί για να δείξει υποστήριξη στους χιλιάδες επιπλέον στρατιώτες, αστυνομικούς και συνοριοφύλακες που έχουν αναπτυχθεί εκεί.

Η αλήθεια για το πόσοι πρόσφυγες είναι εγκλωβισμένοι στα πολωνικά σύνορα είναι κάπως συγκεχυμένη. Από την πλευρά των διεθνών ΜΜΕ, όπως το Reuters, γίνεται λόγος για 800-1000 ανθρώπους, ενώ από την πλευρά της Πολωνίας τα νούμερα φτάνουν τους 12.000 που αναμένονται να περάσουν τα σύνορα. Από την πλευρά της η Ε.Ε. βρίσκεται σε ένα πολιτικό αδιέξοδο για τη διαχείριση της πολωνικής κρίσης. Από τη μία ενσωμάτωσε από την αρχή την αφήγηση περί «υβριδικού πολέμου», μια κατηγορία που χρησιμοποίησε και εχθές. Από την άλλη υπάρχει η ανάγκη περιορισμού της Πολωνίας, η οποία το τελευταίο διάστημα συγκρούεται ολοένα και περισσότερο με την Κομισιόν.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατηγόρησε τον Λουκασένκο ότι συνεχίζει «να χρησιμοποιεί τους ανθρώπους ως πιόνια» στην εκστρατεία του εναντίον της Ε.Ε., λέγοντας ότι πρέπει «να σταματήσει να θέτει σε κίνδυνο τις ζωές των ανθρώπων». Επίσης, η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ζήτησε εκτεταμένες κυρώσεις και πιθανά μέτρα κατά των αεροπορικών εταιρειών τρίτων χωρών που εμπλέκονται σε εμπορία ανθρώπων.

