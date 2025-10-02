Επιτροπή Ανταγωνισμού: Δύο εξειδικευμένα σεμινάρια για την πρόληψη στρεβλώσεων στους δημόσιους διαγωνισμούς

Η πρόληψη των στρεβλώσεων στους δημόσιους διαγωνισμούς αποτέλεσε αντικείμενο δυο εξειδικευμένων σεμιναρίων που πραγματοποίησε η Επιτροπή Ανταγωνισμού με τη στήριξη του ΟΟΣΑ και της DG REFORM της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η πρόληψη των στρεβλώσεων στους δημόσιους διαγωνισμούς αποτέλεσε αντικείμενο δυο εξειδικευμένων σεμιναρίων που πραγματοποίησε η Επιτροπή Ανταγωνισμού με τη στήριξη του ΟΟΣΑ και της DG REFORM της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «Καταπολέμηση των συμπαιγνιών στις δημόσιες συμβάσεις», η Επιτροπή Ανταγωνισμού (ΕΑ), σε συνεργασία με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και με τη στήριξη της Γενικής Διεύθυνσης Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (DG REFORM) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διοργάνωσε δύο διαδοχικά σεμινάρια στην Αθήνα, στις 24 και 26 Σεπτεμβρίου 2025, με στόχο την ενίσχυση της θεσμικής συμμόρφωσης και την προώθηση του υγιούς ανταγωνισμού.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται σε διακρατικό πρόγραμμα που υλοποιείται σε έξι κράτη μέλη (Αυστρία, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρο, Ρουμανία και Ελλάδα) και στοχεύει:

* στην ανάδειξη καλών πρακτικών για την πρόληψη της νόθευσης δημοσίων διαγωνισμών,

* στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ δικαστικών, διοικητικών και εποπτικών αρχών, και

* στην προστασία των δημοσίων πόρων και της λειτουργίας των αγορών.

Σεμινάριο για τον ιδιωτικό τομέα

Στην αίθουσα ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού πραγματοποιήθηκε, στις 24 Σεπτεμβρίου, το σεμινάριο με θέμα: «Ενίσχυση της συμμόρφωσης του ιδιωτικού τομέα για την πρόληψη της νόθευσης δημοσίων διαγωνισμών». Συμμετείχαν εκπρόσωποι επιχειρηματικών και επαγγελματικών ενώσεων, επιμελητηρίων και εταιρειών από τους τομείς υγείας, κατασκευών, ενέργειας, πληροφορικής, τροφίμων και σίτισης.

Στελέχη της επιτροπής αναφέρθηκαν, μεταξύ άλλων, στις εξουσίες και τα εργαλεία της, στο πλαίσιο της πρόληψης και καταπολέμησης συμπαιγνιακών πρακτικών και αναφέρθηκαν με παραδείγματα σε σημαντικές πρόσφατες αποφάσεις της ΕΑ, ενώ αναδείχθηκε η σημασία του Προγράμματος Επιείκειας και των αγωγών αποζημίωσης.

Η ημερίδα επικεντρώθηκε σε:

* επιτρεπτές και απαγορευμένες πρακτικές κατά την υποβολή προσφορών,

* προγράμματα επιείκειας και διευθέτησης,

* μηχανισμούς ανώνυμης αναφοράς,

* και τη διαμόρφωση αποτελεσματικών προγραμμάτων συμμόρφωσης.

Στην συνέχεια οι συμμετέχοντες διαχειρίστηκαν υποθετικό σενάριο πιθανής καρτελικής σύμπραξης, εφαρμόζοντας στην πράξη τις γνώσεις τους.

Σεμινάριο για δικαστικούς λειτουργούς

Η δεύτερη ημερίδα είχε τίτλο: «Ενίσχυση του δικαστικού ελέγχου για την καταπολέμηση της νόθευσης δημόσιων διαγωνισμών». Πραγματοποίηθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου, φιλοξενήθηκε στο αμφιθέατρο «Λάμπρος Μαργαρίτης» του υπουργείου Δικαιοσύνης και είχε ως σκοπό την εξοικείωση των δικαστικών λειτουργών με τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και την επιβολή κυρώσεων σε υποθέσεις καρτελικών συμπράξεων. Την έναρξη της εκδήλωσης χαιρέτισε ο υφυπουργός Δικαιοσύνης, Ιωάννης Μπούγας, ο οποίος σημείωσε ότι τα φαινόμενα νόθευσης των δημοσίων διαγωνισμών πρέπει να αντιμετωπίζονται άμεσα και με αποφασιστικότητα.

Η πρόεδρος της Επιτροπής, Ειρήνη Σάρπ, δήλωσε: «Η ΕΑ υπηρετεί με ανεξαρτησία και συνέπεια το καθήκον της να διαφυλάσσει τη διαφάνεια και τη νομιμότητα στους διαγωνισμούς. Η συνεργασία με τη Δικαιοσύνη και τις άλλες αρμόδιες ανεξάρτητες αρχές, αλλά και τις αναθέτουσες αρχές, είναι καθοριστική για την επίτευξη του κοινού μας στόχου: τη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος και την εμπέδωση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς. Μόνο μέσα από τη συνεργασία μπορούμε να υπηρετήσουμε αποτελεσματικά το δημόσιο συμφέρον».

Ακολούθησαν παρεμβάσεις, μεταξύ των οποίων και του δικαστή του Γενικού Δικαστηρίου της ΕΕ, Ιωάννη Δημητρακόπουλου, ο οποίος ανέλυσε τα βασικά νομικά ζητήματα απόδειξης σε υποθέσεις καρτέλ και την ανάγκη για ενίσχυση της τεκμηρίωσης με έμμεσες ενδείξεις σε περιπτώσεις μυστικών συμφωνιών. Ο εισηγητής του Δικαστηρίου της ΕΕ, Αλφρέδος Θεοδωρακόπουλος, παρουσίασε παραδείγματα από τη νομολογία της ΕΕ, αναδεικνύοντας την προσέγγιση των ευρωπαϊκών δικαστηρίων στη σύνθετη απόδειξη συνεχών και ενιαίων παραβάσεων, καθώς και τη σημασία των τεκμηριωμένων ερμηνειών των αρχών ανταγωνισμού. Στελέχη της ΕΑ αναφέρθηκαν, μεταξύ άλλων, στις εξουσίες και τα εργαλεία της ΕΑ στο πλαίσιο της πρόληψης και καταπολέμησης συμπαιγνιακών πρακτικών και σε παραδείγματα από σημαντικές πρόσφατες αποφάσεις της ΕΑ, ενώ αναδείχθηκε το πλαίσιο συνεργασίας της ΕΑ με τις δικαστικές αρχές.

