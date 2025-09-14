Ιταλία: Οι εκτιμήσεις για την ανάπτυξη θα επιβεβαιωθούν στο προσχέδιο του προϋπολογισμού

Προβλέπεται ανάπτυξη της ιταλικής με ρυθμό 0,6% το 2025 και κατά 0,8% το 2026.

Η Ιταλία σκοπεύει να επιβεβαιώσει τις εκτιμήσεις της για την ανάπτυξη του ΑΕΠ στο προσεχές προσχέδιο προϋπολογισμού, το οποίο θα παρουσιαστεί αργότερα μέσα στον μήνα, δήλωσε την Κυριακή ο Υπουργός Οικονομικών Τζανκάρλο Τζορτζέτι.

Όπως αναφέρει το Reuters, η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι είχε προβλέψει τον Απρίλιο ότι το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) της τρίτης μεγαλύτερης οικονομίας της ευρωζώνης θα αυξηθεί κατά 0,6% το 2025 και κατά 0,8% το 2026.

«Αισθανόμαστε σίγουροι ότι μπορούμε να επιβεβαιώσουμε τις εκτιμήσεις για το ΑΕΠ αυτών των ετών», δήλωσε ο ίδιος, μιλώντας σε πολιτική εκδήλωση στη Ρώμη.