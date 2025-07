ΗΠΑ-Βραζιλία: Εμπορικός πόλεμος με fake news σε ακροδεξιό φόντο

Πριν από λίγες ημέρες οι αναλυτές της Commerzbank προειδοποιούσαν ότι η πολιτική των ΗΠΑ για τους δασμούς έχει μπει σε μια νέα επικίνδυνη φάση. Ο Τραμπ δεν άργησε να τους επιβεβαιώσει.

Πριν από λίγες ημέρες οι αναλυτές της Commerzbank προειδοποιούσαν ότι η πολιτική των ΗΠΑ για τους δασμούς έχει μπει σε μια νέα επικίνδυνη φάση. Αφορμή στάθηκαν οι απειλές του Αμερικανού Προέδρου εναντίων των BRICS και των υποστηρικτών του. Τότε η Commerzbank εξέφραζε φόβους ότι στο εξής «οι δασμοί δεν θα χρησιμοποιούνται μόνο για να επιβάλλονται εμπορικά αιτήματα, αλλά και για την επιβολή εξωτερικής πολιτικής σε τρίτες χώρες».

Ο Τραμπ δεν άργησε να τους επιβεβαιώσει.

Σύμφωνα με το MarketWatch, πολλοί οικονομολόγοι εκφράζουν από χθες ανησυχία για το σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει δασμό 50% στη Βραζιλία την 1η Αυγούστου, κάνοντας λόγο για «επικίνδυνο προηγούμενο».

Αφενός, διότι ο ίδιος ο Τραμπ αναφέρει στην επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα, ότι η απόφασή του οφείλεται εν μέρει στη μεταχείριση του ακροδεξιού πρώην προέδρου της Βραζιλίας, Ζαΐρ Μπολσονάρου, ο οποίος αντιμετωπίζει δίκη για απόπειρα πραξικοπήματος.

Αφετέρου, στην επιστολή του ο Αμερικανός Πρόεδρος επικαλείται «μη βιώσιμα εμπορικά ελλείμματα σε βάρος των ΗΠΑ», ωστόσο στην πραγματικότητα, οι ΗΠΑ καταγράφουν εμπορικό πλεόνασμα έναντι της Βραζιλίας και όχι έλλειμμα.

«Ο προτεινόμενος δασμός 50% στη Βραζιλία είναι παράλογος. Οι ΗΠΑ έχουν πλεόνασμα στο εμπόριο με τη Βραζιλία», ανέφερε ο Έρικ Ρόσενγκρεν, πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Βοστώνης, σε ανάρτησή του.

Proposed Brazilian tariffs of 50% are nonsensical. The US runs a surplus with Brazil, making the UK tariffs of 10% relatively similar. The higher tariff will raise coffee prices but unlikely to change Brazilian courts decision about former Pres. trial. Odd use of tariffs

— Eric Rosengren (@EricSRosengren) July 10, 2025