Φον ντερ Λάιεν: Χαιρετίζω την απόφαση Τραμπ - Η ΕΕ παραμένει προσηλωμένη σε εποικοδομητικές διαπραγματεύσεις

Την «παύση» των 90 ημερών που αποφάσισε ο Ντόναλντ Τραμπ για τους δασμούς που επιβάλλουν οι ΗΠΑ σε αρκετές χώρες - με μόνη εξαίρεση την Κίνα - χαιρέτησε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Αναλυτικά, η δήλωσή της:

«Χαιρετίζω την ανακοίνωση του Προέδρου Τραμπ για παύση των αμοιβαίων δασμών. Είναι ένα σημαντικό βήμα προς τη σταθεροποίηση της παγκόσμιας οικονομίας. Οι σαφείς, προβλέψιμες συνθήκες είναι απαραίτητες για τη λειτουργία των αλυσίδων εμπορίου και εφοδιασμού.

Οι δασμοί είναι φόροι που βλάπτουν μόνο τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έχω υποστηρίξει σταθερά μια συμφωνία δασμών μηδέν προς μηδέν (zero-for-zero) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει προσηλωμένη σε εποικοδομητικές διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με στόχο την επίτευξη αμοιβαία επωφελούς εμπορίου.

Ταυτόχρονα, η Ευρώπη συνεχίζει να εστιάζει στη διαφοροποίηση των εμπορικών της συνεργασιών, συνεργαζόμενη με χώρες που αντιπροσωπεύουν το 87% του παγκόσμιου εμπορίου και συμμερίζονται τη δέσμευσή μας για μια ελεύθερη και ανοιχτή ανταλλαγή αγαθών, υπηρεσιών και ιδεών.

Τέλος, εντείνουμε το έργο μας για την άρση των φραγμών στη δική μας ενιαία αγορά. Αυτή η κρίση κατέστησε σαφές ένα πράγμα: σε περιόδους αβεβαιότητας, η ενιαία αγορά είναι η άγκυρα της σταθερότητας και της ανθεκτικότητάς μας.

Η ομάδα μου και εγώ θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μέρα και νύχτα για να προστατεύσουμε τους ευρωπαίους καταναλωτές, τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις. Μαζί, οι Ευρωπαίοι θα βγουν πιο δυνατοί από αυτή την κρίση».

