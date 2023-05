Πώς η τεχνολογία αλλάζει τον τουρισμό - Καινοτομίες και προοπτικές

Πώς συνδέεται η τεχνολογία με τον τουρισμό και πόσο μπορούν οι νέες τεχνολογίες να αλλάξουν τον τουριστικό κλάδο; Αυτό το καίριο ερώτημα εξετάστηκε στο 2o International Business & Tourism Conference του insider.gr και της Liquid Media στο πλαίσιο της συζήτησης γύρω από τις τεχνολογίες του μέλλοντος για τα ταξίδια, στη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκαν οι καινοτομίες που έχουν συντελεστεί από ελληνικές εταιρείες στο συγκεκριμένο σκέλος, ενώ αποτυπώθηκαν και οι προοπτικές για το «αύριο».

Με τη συζήτηση να ξεκινά από το «μείγμα» τουρισμού - τεχνολογίας - πολιτισμού, η κυρία Λιάνα Μόσχου, Marketing Communications Strategy Director της Cosmote, αναφέρθηκε στο νέο app της εταιρείας, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα στον χρήστη να δει την Ακρόπολη της αρχαίας Αθήνας (με την Κλειώ ψηφιακή βοηθό), μέσα από ψηφιακές αναπαραστάσεις και αξιοποιώντας τεχνολογίες αιχμής Augmented και Virtual Reality, αλλά και κάνοντας χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης

με το δίκτυο 5G, βοηθώντας έτσι μεταξύ άλλων το brand name της Ελλαδος και μάλιστα με την απήχηση (αν και νέα εφαρμογή στην αγορά, αφού μετρά 20 μόλις ημέρες κυκλοφορίας) να είναι σημαντική.

Ανάμεσα στις καινοτομίες που διαδραματίστηκαν μέσα από την ανάπτυξη της συγκεκριμένης εφαρμογής, η κυρία Μόσχου τόνισε πως είναι η πρώτη φορά που συνδέθηκαν οι τεχνολογίες Augmented και Virtual Reality και της Τεχνητής Νοημοσύνης σε μία τεχνολογία. Επίσης, η εφαρμογή αναγνωρίζει εάν το δίκτυο είναι 4G ή 5G και αναλόγως παρέχει τις κατάλληλες υπηρεσίες, ενώ αξιοσημείωτος είναι και ο φωτορεαλισμός που επιτυγχάνεται.

Κάνοντας μνεία στην πορεία μέχρι την ολοκλήρωση του app, η ίδια παρατήρησε ότι η αξιοποίηση των προηγμένων τεχνολογιών συνοδεύονται και από αρκετές προκλήσεις, είναι όμως «ό,τι πιο hot υπάρχει αυτήν τη στιγμή και θα δούμε πάρα πολλά πράγματα στο μέλλον», όπως επεσήμανε.

Παράλληλα, αναφορικά με το σκέλος των τηλεπικοινωνιών και ως προς τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα δίκτυα στην ενίσχυση του τουρισμού, η κυρία Μόσχου χαρακτήρισε το 5G «game changer», σημειώνοντας ότι παρέχει απεριόριστες δυνατότητες προσφέροντας ψηφιακές λύσεις, καθώς όπως είπε, μπορεί να γεννήσει ασύλληπτα πράγματα - όπως για παράδειγμα «έξυπνες υποδομές» ή «έξυπνα δωμάτια», βελτιώνοντας την εμπειρία στον χώρο φιλοξενίας.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε και στη δέσμευση της Cosmote για την ανάπτυξη των δικτύων νέας γενιάς, με τις σχετικές επενδύσεις μέχρι το 2017 να ξεπερνούν τα 3 δισ. ευρώ.

Από την πλευρά της, η κυρία Μαρία Φουντά, Διευθύντρια Marketing στην Google Νοτιοανατολικής Ευρώπης, σημείωσε ότι τα τελευταία χρόνια έχει συντελεστεί ένα τεράστιο «άλμα» όσον αφορά στο «πάντρεμα» της τεχνολογίας με τον τουριστικό κλάδο, σημειώνοντας ότι η εταιρεία από το 2015 ξεκίνησε μια πρωτοβουλία για την ενίσχυση της ψηφιοποίησης του τουριστικού τομέα - δεδομένου του ότι η Ελλάδα είχε μείνει πίσω σε σχέση με άλλες χώρες αλλά και τις ανάγκες των τουριστών - έχοντας μέχρι σήμερα εκπαιδεύσει περισσότερα από 275.000 άτομα.

Αναφέρθηκε επίσης στο πρότζεκτ «Athens. The City is the Museum», το οποίο έχει στόχο να καταστήσει την Αθήνα τουριστικό προορισμό για όλο τον χρόνο, αλλά και δίδοντας έμφαση στο πράσινο και στον ψηφιακό μετασχηματισμό. «Σκοπός μας είναι να επανασυστήσουμε την Αθήνα, που από μόνη της είναι ένα ζωντανό μουσείο» είπε, προσθέτοντας πως είναι η πρώτη χώρα που δρομολογεί ένα τέτοιο έργο, το οποίο σημειωτέον έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον των ΜΜΕ παγκοσμίως.

Άλλωστε, η ίδια επεσήμανε ότι παρατηρείται μία τάση προς τη βιωσιμότητα, καθώς σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε, 9 στους 10 Έλληνες ξενοδόχους θεωρούν ότι η στροφή στη βιωσιμότητα είναι καίριο στοιχείο για την ανάπτυξη της επιχείρησής τους, αλλά μόνο το 13% έχει τα εργαλεία για το κάνει πράξει.

Η κυρία Δάφνη Τσεβρένη, Co-Founder της Clio Muse, αναφερόμενη στην ψηφιοποίηση της τεχνολογίας, σημείωσε ότι οι επισκέπτες που προτιμούν μία ψηφιακή εμπειρία έρχονται κυρίως από τις ΗΠΑ, αλλά και τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ισπανία και την Ιταλία, ενώ τόνισε ότι μετά την πανδημία της COVID κατεγράφη μια πολύ σημαντική αλλαγή, καθώς μεγάλο μέρος των τουριστών δείχνει προτίμηση στην ψηφιακή κατεύθυνση, αναζητώντας πάντως πληθώρα εργαλείων για την περιήγησή τους στα διάφορα αξιοθέτατα. Αυτό κάνει και η Clio Mus, άλλωστε, εξυπηρετώντας 1.000 ταξιδιώτες στη χώρα και προσφέροντας πακέτα εισιτηρίου και φυσικής ξενάγησης, μέσω των οποίων οι χρήστες μπορούν να περιηγηθούν σε διάφορα μουσεία σε συνολικά 25 χώρες.

Εν τω μεταξύ, ο κ. Σάββας Γεωργίου, Co-Founder της Welcome Pickups, αναφερόμενος στις τεχνολογίες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τον τουριστικό κλάδο, στάθηκε και στο ζήτημα των καυσίμων, παρατηρώντας ότι το κόστος του ταξιδιού έχει αυξηθεί σε επικίνδυνο βαθμό και υπογραμμίζοντας τη σημασία εξεύρεσης λύσεων με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Η Welcome Pickups δραστηριοποιείται σε αυτό το κομμάτι, της μεταφοράς των ταξιδιωτών από το αεροδρόμιο, μέσα σε ένα φιλικό κλίμα, με 1,5 εκατ. επισκέπτες να αναμένεται φέτος να ζήσουν τη συγκεκριμένη εμπειρία. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία συνεργάζεται και με ξενοδοχεία, ενώ επηρεάζει και το επάγγελμα του επαγγελματία οδηγού.

Τέλος, ο κ. Βασίλης Πολύζος, Co-Founder & Managing Director της THE VSCOPE, έδωσε έμφαση σε ένα σημείο που συχνά αγνοείται: Το ότι η πρόσβαση στα εργαλεία (νέες τεχνολογίες) δεν είναι αυτό που ορίζει οποιαδήποτε μετάβαση, αλλά ο ψηφιακός μετασχηματισμός συνδέεται και με το πώς θα αξιοποιηθούν αυτά τα εργαλεία, το πώς θα δημιουργηθεί η νοοτροπία για τη νέα εποχή και την προσαρμογή σε ό,τι αυτή «επιτάσσει».

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στους προβληματισμούς που γεννώνται γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, για παράδειγμα, ως προς τα ηθικά και νομικά ζητήματα που προκύπτουν, σημειώνοντας ότι «θα πρέπει να μπει ένα πλαίσιο», καθώς όπως εκτίμησε ότι «η αλλαγή οπωσδήποτε θα έλθει». Ήδη, στο κομμάτι του marketing και αναφορικά με το πώς έχει επηρεαστεί από τη δυναμική παρουσία των κοινωνικών δικτύων (Facebook, Instagram, Tik Tok), όπως παρατήρησε, «τα brands καλούνται να παράξουν υλικό με έναν τρόπο που δεν μπορούσε να φανταστεί κανείς».

Το πάνελ της θεματικής «Οι τεχνολογίες του μέλλοντος για τα ταξίδια. Τι έπεται;» συντόνισε η Νίκη Παπάζογλου.