Bloomberg: Από το Grexit, στους «αγαπημένους» των επενδυτών - Με τις καλύτερες επιδόσεις παγκοσμίως τα ελληνικά ομόλογα

Στις σημερινές επιδόσεις της Ελλάδας, έναντι της περιόδου της μεγάλης κρίσης - οπότε και είχαν αναδυθεί τα σενάρια περί Grexit - αναφέρεται δημοσίευμα του Bloomberg, τονίζοντας ότι «η οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας επικυρώνεται από το χαμηλό κόστος δανεισμού της» και με τα ελληνικά ομόλογα να γνωρίζουν τις «καλύτερες επιδόσεις παγκοσμίως».

Κάνοντας μία σύντομη αναδρομή στην εποχή της ελληνικής κρίσης, ο αρθρογράφος του Bloomberg, Matthew Winkler, αναφέρεται στις δυσοίωνες προβλέψεις εκείνης της περιόδου (ανάμεσά τους και τα περί Grexit), όταν «σχεδόν όλοι έλεγαν ότι η νεοεκλεγείσα κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα θα χρεοκοπούσε».

Στο άρθρο με τίτλο «Με την αποτροπή του Grexit, μαντέψτε ποιανού το χρέος υπεραποδίδει», αναφέρεται ότι «η οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας επικυρώνεται στο χαμηλό κόστος δανεισμού της, το οποίο είναι κάτω από τον μέσο όρο των δανειοληπτών επενδυτικής βαθμίδας οπουδήποτε στον κόσμο».

«Το Grexit δεν συνέβη ποτέ, γιατί το είπε η αγορά ομολόγων», αντανακλώντας την αντίθεση της κοινής γνώμης απέναντι σε μια πιθανή επιστροφή στη δραχμή, σύμφωνα με τον ίδιο και με τους επενδυτές «να έχουν καταστήσει τα ελληνικά ομόλογα το αγαπημένο τους κρατικό χρέος».

Μάλιστα, ο αρθρογράφος του Bloomberg μιλά για «σημάδι» ότι η Ελλάδα αποτελεί το οικονομικό αντίβαρο στις καταρρεύσεις της Silicon Valley Bank και της Signature Bank και στην κρίση της Credit Suisse και της First Republic.

Παράλληλα, όπως σημειώνεται, «στην αγορά ομολόγων, η Ελλάδα διαπραγματεύεται τουλάχιστον τρεις βαθμίδες πάνω από τα επίπεδα που οι επενδυτές θεωρούν χρέος υψηλού κινδύνου, υψηλής απόδοσης και αρκετά σύντομα αναμένεται να ανακτήσει την αξιολόγηση επενδυτικής βαθμίδας που τελευταία φορά της απονεμήθηκε το 2008 από τους οίκους Moody's Investors Service, S&P Global Ratings και Fitch Ratings».

Ακόμα, σύμφωνα με το άρθρο, από την εκλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη το 2019, το κατα κεφαλήν ΑΕΠ της χώρας έχει επεκταθεί κατά 7%, σημειώνοντας καλύτερες επιδόσεις σε σχέση με σημαντικές οικονομίας, μεταξύ των οποίων η Γερμανία (1%), η Γαλλία (15), η Ιταλία (2%), η Ισπανία (-2%), η Βρετανία (1%) και οι ΗΠΑ (4%), βάσει των στοιχείων που έχει συγκεντρώσει το Bloomberg.

Την ίδια ώρα, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, ως ποσοστό επί του συνόλου των δανειών των ελληνικών τραπεζών, έχουν υποχωρήσει στο 6,8% από το 47% το 2017, ήτοι στα χαμηλότερα επίπεδα από το 2011.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα δείκτη του Bloomberg που μετρά την ικανότητα ή/και τη δέσμευση μιας χώρας να εξυπηρετήσει το χρέος της ή/και να προκαλέσει αναταράξεις στην αγορά συναλλάγματος και καταρτίστηκε το 2009 (Bloomberg Country Risk Political Score for Greece), η Ελλάδα με τη βαθμολογία της για πολιτικό κινδύνο στις 49 μονάδες, έχει παρουσιάσει βελτίωση κατά 25%, τρία χρόνια μετά την ανάληψη καθηκόντων από τη σημερινή κυβέρνηση, ξεπερνώντας τη Γερμανία (82, -2%), τη Γαλλία (86, 0%), την Ισπανία (67, -1%), τη Βρετανία (91, -1%), τις ΗΠΑ (87, -2%) και την Ιταλία (44, -8%), σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.

«Η οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας επικυρώνεται από το χαμηλό κόστος δανεισμού της, το οποίο έχει υποχωρήσει στο 3,9% από το 15% το 2015 και το 63% το 2012» επισημαίνει ακόμα το δημοσίευμα, το οποίο συμπληρώνει: «Ο συνδυασμός της μείωσης των αποδόσεων και της ενίσχυσης της οικονομίας κατέστησε τα ελληνικά ομόλογα, αυτά με τις καλύτερες επιδόσεις παγκοσμίως με πενταετή συνολική απόδοση 18%, όταν παρόμοια ομόλογα αναφοράς για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Γερμανία και τη Γαλλία έχασαν 11% και ενώ τα βρετανικά ομόλογα υποτιμήθηκαν 13% και τα διεθνή κρατικά ομόλογα έχασαν 11%. Όποιος αγόρασε ελληνικό χρέος το 2013, έχει μια απλησίαστη απόδοση (214%) για μία ανεπτυγμένη οικονομία. Οι μετοχές των 60 ελληνικών εταιρειών που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών αποδεικνύονται φέτος παγκόσμιοι νικητές, με απόδοση 12%».

Αναφερόμενος στο δημοσίευμα του Bloomberg, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter: «Η διεύρυνση του ΑΕΠ της Ελλάδας "ξεπερνά τις μεγάλες οικονομίες" από το 2019 και ο ρυθμός μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων "είναι αξεπέραστος από τον τραπεζικό κλάδο οπουδήποτε, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg''. Καλά νέα και περισσότερα καλά νέα θα έρθουν σύντομα».

