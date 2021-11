Κεντρική Τράπεζα Τουρκίας: Οι «πιέσεις» Ερντογάν έριξαν τα επιτόκια από το 16% στο 15%

Στην μείωση του βασικού της επιτοκίου από το 16% στο 15% προχώρησε -στο πλαίσιο των εκτιμήσεων των αναλυτών- η Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας μετά τη λήξη της συνεδρίασής της που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης, σε πλήρη σύμπνοια με τις «επιταγές» του Τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος την Τετάρτη είχε «κηρύξει τον πόλεμο» στον πληθωρισμό και στα υψηλά επιτόκια.

Όπως ανακοινώθηκε, η Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας προχώρησε στην μείωση του βασικού της επιτοκίου κατά 100 μονάδες βάσης, όπως ακριβώς είχε προβλεφθεί από τους αναλυτές σε δημοσκόπηση του Bloomberg.

Decision of the Monetary Policy Committee Meeting held on 18 November 2021: https://t.co/GfBxO3H0se pic.twitter.com/IbZZgbnXgY

— CentralBankofTurkey (@CentralBank_TR) November 18, 2021