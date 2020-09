Το DS 3 Crossback E-Tense έχει σχεδιαστεί από την αρχή για να είναι 100% ηλεκτρικό, γι’ αυτό τον λόγο η αρχιτεκτονική της νέας “multi-energy” πλατφόρμας CMP ενσωματώνει την μπαταρία ιόντων λιθίου (50KWh) κάτω από το πάτωμα, προσδίδοντας ασυμβίβαστη ευρυχωρία στο εσωτερικό και χαμηλό κέντρο βάρους.

Σε συνδυασμό με το σχολαστικά σχεδιασμένο και τεχνολογικά προηγμένο εσωτερικό με την πλήρη απομόνωση από εξωτερικούς θορύβους και κραδασμούς, επιτρέπει στους επιβάτες να απολαύσουν απερίσπαστοι τη χαρά της οδήγησης με ένα επίπεδο άνεσης ανώτερης κατηγορίας.

Με καταγωγή από την Formula E

Με τέσσερις παγκόσμιους τίτλους στην κορυφαία μορφή αγώνων ηλεκτρικών αυτοκινήτων, η DS διαθέτει αποδεδειγμένα την κορυφαία τεχνολογία ηλεκτροκίνησης σήμερα.

Η αγωνιστική τεχνογνωσία επέτρεψε στους μηχανικούς του DS 3 Crossback E-Tense να ενσωματώσουν προηγμένα συστήματα ανάκτησης ενέργειας. Αυτά προσφέρουν μέχρι και 20% της αυτονομίας που γίνεται κατά την κίνηση σε αστικό περιβάλλον, ενώ η διαχείριση της μπαταρίας και η αντλία θερμότητας υψηλής απόδοσης εξασφαλίζουν εξαιρετική αυτονομία της τάξεως των 320 χλμ. (κύκλος WLTP), αλλά και δυνατότητα γρήγορης επαναφόρτισης: έως και 80% σε μόλις 30 λεπτά μέσω ενός σημείου φόρτισης ισχύος 100kW.

Ο ηλεκτροκινητήρας των 100kW (136hp) με τη μεγάλη και άμεσα διαθέσιμη ροπή των 260Nm, προσδίδει στο αυτοκίνητο ευελιξία και δυναμισμό (μπορεί να επιταχύνει από 0 έως τα 100 χλμ./ώρα σε 8,7 δευτερόλεπτα και από 0 έως 50 χλμ./ώρα σε 3,3 δευτερόλεπτα).

Ποιότητα και πληρότητα

Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό DS 3 CROSSBACK E-TENSE διατίθεται σε 2 εκδόσεις, So Chic, So Chic Connected, με πλήρη εξοπλισμό από την πρώτη κιόλας έκδοση (So Chic), που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:

SO CHIC ACTIVE AFIL: Ενεργό σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας Ενεργό σύστημα επιτήρησης τυφλού σημείου & Σύστημα αυτόματου φρεναρίσματος μέχρι τα 140χλμ/ώρα Speed Limit Information: Σύστημα αναγνώρισης σημάτων κυκλοφορίας Intelligent Speed Adaptation: Έξυπνο σύστημα προσαρμογής ταχύτητας μέσω του Ρυθμιστή ταχύτητας Αερόσακοι: Μετωπικοί οδηγού/συνοδηγού, Πλευρικοί εμπρός/πίσω, Οροφής τύπου κουρτίνας εμπρός/πίσω. Αυτόματη λειτουργία προβολέων & Αυτόματη λειτουργία υαλοκαθαριστήρων Αυτόματος κλιματισμός Σύστημα Navigation DAB με έγχρωμη οθόνη αφής 10,3'', 8 ηχεία, Bluetooth, θύρα USB, λειτουργία Mirror Screen, λειτουργία WiFi. Ψηφιακός πίνακας οργάνων 7'' DS Connected Services (E-TENSE Remote control) Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες, φλας LED & DS spotlight LED με επόπτευση νεκράς γωνίας. Ενισχυμένος αφρός καθισμάτων υψηλής πυκνότητας (65g/L) Εσωτερικός διάκοσμος DS Inspiration Bastille με απόχρωση οροφής Lama Πίσω φιμέ τζάμια Χρώμα οροφής BiTon Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός / πίσω Ζάντες Αλουμινίου 18'' Kyoto 215/55 R18V - ø 640mm & Κιτ επισκευής Καλώδια φόρτισης Mode2 και Mode3 SO CHIC CONNECTED (επιπλέον της SO CHIC) Ασύρματη φόρτιση κινητού Keyless Entry: Είσοδος χωρίς κλειδί Σύστημα προβολέων DS Matrix LED Vision

Οι τιμές των δύο εκδόσεων του μοντέλου, διαμορφώνονται όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί:

